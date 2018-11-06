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Настя Каменських показала, як виглядає без макіяжу

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Настя Каменських опублікувала цікавий знімок - фото 1
Настя Каменських опублікувала цікавий знімок / instagram

Українська співачка Настя Каменських показала себе зранку.

Відома українська виконавиця Настя Каменських продовжує дивувати фанатів своїми знімками.

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Цього разу екстравагантна співачка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Іnstagram знімок, на якому вона мило посміхається. Сама дівчина була практично без макіяжу і зав'язала своє пишне волосся у звичайний пучок.

"У таку похмуру погоду потрібно тішити себе теплими думками! Мене гріють спогади про презентацію альбому No Komments, яка проходила в стилі диких гарячих джунглів. Спасибі @romanlazar за те, що завдяки його ювелірним прикрасам з колекції #exoticurbanrl, частинка спогадів про той вечір тепер завжди зі мною. Це дуже красиво і я рада, що гості, які активно брали участь в конкурсах, отримали такі атмосферні ювелірні подарунки", – написала під своїм фото співачка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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