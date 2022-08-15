Населення Землі перевищило 8 млрд, наступний прогноз – 9,7 млрд до 2050 року

За даними статистичного сервісу Countrymeters, на планеті Земля вже мешкає понад 8 мільярдів осіб. Цікаво, що зараз у світі більше чоловіків, ніж жінок. Читайте далі та дізнайтеся прогнози ООН!

Статистичний сервіс Countrymeters повідомив, що станом на серпень 2022 року чисельність населення Землі вже перевищила 8 мільярдів осіб, хоча раніше ООН прогнозувала таку цифру лише у листопаді 2022 року.

І ще: Український додаток Obimy посів перше місце у категорії Lifestyle в App Store

Чоловіки переважають над жінками – 50,5% проти 49,5%. Також сервіс визначив ТОП 10 країн за чисельністю населення та розставив континенти відповідно до зменшення кількості мешканців.

ООН прогнозує, що у найближчі 30 років населення планети зросте ще на 2 млрд осіб і до 2050 року досягне позначки 9,7 мільярда осіб.

До теми: У Лондоні висадять дерев на три мільйони фунтів, щоб боротися зі спекою