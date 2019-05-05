Напівгола модель Victoria's Secret заінтригувала фанів

Популярна шведська модель Ельза Хоск похизувалась струнким тілом у незвичайних фото топлес. Білявка вкотре показала, що не соромиться демонструвати тендітну фігуру.

30-річна шведська модель Ельза Хоск підкорює серця не лише з подіуму та реклами Victoria's Secret, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за дівчиною з крижаною зовнішністю стежать більш як 5 мільйонів користувачів. І це зрозуміло, адже красуня майже щодня публікує свіжі кадри зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів. До того ж, модель не має комплексів щодо своїх параметрів.

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Нещодавно Ельза розбурхала своїх фанатів фотографіями топлес у Каліфорнії. Лише білі джинси з газетним принтом – єдине, що вдягла Хоск, позуючи біля вікон. До слова, у коментарі вона додала, що має новини, натякаючи на креативні штанці, які невдовзі можуть потрапити у тренди.

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