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Гра престолів День матері

Напівгола модель Victoria's Secret заінтригувала фанів

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Ельза Хоск роздяглась для фанатів - фото 1
Ельза Хоск роздяглась для фанатів / instagram.com/hoskelsa

Популярна шведська модель Ельза Хоск похизувалась струнким тілом у незвичайних фото топлес. Білявка вкотре показала, що не соромиться демонструвати тендітну фігуру.

30-річна шведська модель Ельза Хоск підкорює серця не лише з подіуму та реклами Victoria's Secret, а й на своєму акаунті в соцмережі Instagram. Там за дівчиною з крижаною зовнішністю стежать більш як 5 мільйонів користувачів. І це зрозуміло, адже красуня майже щодня публікує свіжі кадри зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів. До того ж, модель не має комплексів щодо своїх параметрів.

І ще: Спокуслива Ратажковскі топлес розбурхала Instagram (18+)

Нещодавно Ельза розбурхала своїх фанатів фотографіями топлес у Каліфорнії. Лише білі джинси з газетним принтом – єдине, що вдягла Хоск, позуючи біля вікон. До слова, у коментарі вона додала, що має новини, натякаючи на креативні штанці, які невдовзі можуть потрапити у тренди.

instagram.com/hoskelsa - фото 325911
instagram.com/hoskelsa - фото 325912

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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