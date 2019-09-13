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Серіал Кріпосна Міс Україна

Найсмачніша вечеря за 15 хвилин: покроковий рецепт

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Як приготувати пасту - фото 1
Як приготувати пасту / youtube

Дуже швидкий і простий у приготуванні рецепт пасти у вершковому соусі. Спробуйте його на вечерю!

Інгредієнти:

  • Паста 1 пачка
  • Філе лосося 500 г
  • Вершки 10% 200 г
  • Сир 200 г
  • Часник 2-3 зубчики
  • Зелень
  • Сіль 0,5 ст. л.
Найсмачніша вечеря за 15 хвилин: покроковий рецепт - фото 354763

Як приготувати смачну вечерю:

  1. На гарячій пательні обсмажуємо подрібнений часник, до нього додаємо лосось, нарізаний на маленькі квадратики і обсмажуємо з усіх боків протягом 5-7 хвилин.
  2. Кидаємо у 2 літри окропу і підсоленої води пасту і варимо протягом 10-15 хв. Час залежить від типу пасти, зазвичай на упаковці завжди вказують рекомендований час варіння.
  3. Коли філе обсмажене з усіх боків, додаємо до нього вершки, потім трохи солимо і перчимо, тушкуємо протягом 2-4 хвилин. Тут головне не перетримати, щоб вершки не закипіли! Додаємо пармезан, приблизно 100 г і все перемішуємо, закриваємо кришкою і даємо настоятися 1 хв. Пасту відкидаємо на друшляк, додаємо масло вершкове.
  4. На тарілку викладаємо пасту формуючи невеликі гніздечка з макаронів, потім лосось з вершками і зверху посипаємо сиром. Для краси і пікантності прикрашаємо нашу страву листочками свіжого базиліка!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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