Найрідкісніший метал у світі рекордно подорожчав

Ціни на найрідкісніший дорогоцінний метал у світі – родій – на початку 2020 року підскочили відразу на 32 відсотки.

Зараз вартість унції унікального металу становить рекордні 7975 доларів – це максимум з 2008 року.

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Попит на метал зріс через інтерес на нього автопромисловості. Цей дорогоцінний метал використовують в каталітичних нейтралізаторах вихлопних газів. Дорогоцінний метал за останні чотири роки зріс у ціні в 12 разів. Експерти припускають, що в 2020 році вартість родію підскочить до 10 тисяч доларів за унцію і поб'є рекорд 2008 року.

В цілому, основними хімічними властивостями родію є:

можливість розчинення металу при кип'ятінні в царській горілці, яка є сумішшю двох кислот: азотної та соляної

можливість розчинення в перекису водню і сірчаній кислоті

цей метал має високу хімічну стійкість

родій взаємодіє з неметалами тільки при температурі червоного розжарювання

процес окислення родію відбувається при температурі вище 600 градусів за Цельсієм.

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