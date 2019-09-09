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Найпривабливіші знаки Зодіаку на думку чоловіків

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Ці жінки – фаворитки чоловіків - фото 1
Ці жінки – фаворитки чоловіків / soulpost

Виявляється, зорі знають про чоловічі смаки все. Дівайтеся, які знаки Зодіаку більшість чоловіків вважають по-справжньому сексуальними.

Близнюки

Чарівність Близнюків не в останню чергу будується на їх стриманості. Представниці цього знаку незмінно милі, часом навіть скромні, але все це не заважає чоловікам відчувати хвилі, які виходять від жінок Близнюків. Дистанція – ось що вабить протилежну стать, і Близнюки в цьому сенсі справжні професіонали.

Найпривабливіші знаки Зодіаку на думку чоловіків - фото 353733

Терези

Терези обожнюють виконувати соло, бути в центрі уваги, і це виправдано – вони, як ніхто інший, вмілі у справі зваби. Терезам просто треба, щоб ними захоплювалися і любили, щоб їх бажали і мріяли обдарувати компліментами. Навіть секс багатьом представницям цього знаку не настільки потрібен, як флірт. А ще Терезам важливо постійно бути на вершині Олімпу.

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Лев

Недоступна, часом зарозуміла, схильна до театральних ефектів жінка-Лев когось дратує, а когось інтригує вже при першій зустрічі. У випадку з Левами працює принцип "протилежності притягуються". Це означає, що завоювати цю жінку і зробити її більш земною, зможе тільки чоловік з гумором.

Найпривабливіші знаки Зодіаку на думку чоловіків - фото 353734

Водолій

Водолій – знак з дуже розвиненою фантазією. Щоб повністю розкритися, жінці-Водолію потрібен чоловік, якому вона беззастережно себе довірить. При цьому бажаючих бути поруч з нею повно: привабливість Водолія зашкалює, і щоб пропасти, чоловікові достатньо заглянути цій жінці в очі.

ТЕСТ: Вгадай, який це знак Зодіаку?

Джерело: kalaage
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