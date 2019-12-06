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Найпоширеніший і найрідкісніший знак Зодіаку

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Знаки Зодіаку - фото 1
Знаки Зодіаку / quanjing

Виявляється, народження дітей відбуваються нерівномірно протягом року, у певні періоди з'являється на світ менше або більше малечі.

Найрідкісніший знак Зодіаку

Найменша частота народжень дітей у світі припадає на січень і лютий. Тому найбільш рідкісним визнаний знак Водолія. Овен займає передостаннє місце за чисельністю серед населення. Якщо ви – прихильник теорії про тринадцятий знак Зодіаку Змієносець, можете бути впевнені, що він був би найбільш рідкісним, якби існував.

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Найпоширеніший знак Зодіаку

Найчисленніші знаки: Скорпіон, Діва і Близнюки. Скорпіон займає серед них перше місце. Решта знаків зустрічаються більш рівномірно. Якщо скласти рейтинг представників знаків Зодіаку за поширеністю, вийде приблизно таке:

  1. Скорпіон (майже 10 відсотків населення світу)
  2. Діва
  3. Близнюки
  4. Риби
  5. Терези
  6. Рак
  7. Телець
  8. Козеріг
  9. Овен
  10. Стрілець
  11. Лев
  12. Водолій (6,3 відсотка населення)
Найпоширеніший і найрідкісніший знак Зодіаку - фото 372498

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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