Найпоширеніший і найрідкісніший знак Зодіаку

Виявляється, народження дітей відбуваються нерівномірно протягом року, у певні періоди з'являється на світ менше або більше малечі.

Найрідкісніший знак Зодіаку

Найменша частота народжень дітей у світі припадає на січень і лютий. Тому найбільш рідкісним визнаний знак Водолія. Овен займає передостаннє місце за чисельністю серед населення. Якщо ви – прихильник теорії про тринадцятий знак Зодіаку Змієносець, можете бути впевнені, що він був би найбільш рідкісним, якби існував.

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Найпоширеніший знак Зодіаку

Найчисленніші знаки: Скорпіон, Діва і Близнюки. Скорпіон займає серед них перше місце. Решта знаків зустрічаються більш рівномірно. Якщо скласти рейтинг представників знаків Зодіаку за поширеністю, вийде приблизно таке:

Скорпіон (майже 10 відсотків населення світу) Діва Близнюки Риби Терези Рак Телець Козеріг Овен Стрілець Лев Водолій (6,3 відсотка населення)

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