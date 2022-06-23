Найпопулярніші поїзди Укрзалізниці з початку літа: перелік маршрутів

Укрзалізниця визначила найпопулярніші поїзди за кількістю перевезених пасажирів з початку літа. Читайте далі та дізнайтеся, за якими маршрутами найчастіше їздили українці!

В Укрзалізниці повідомили, що від початку літа українська залізна дорога перевезла 776 000 осіб своїми пасажирськими потягами.

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"Спостерігаємо активне повернення українських родин з евакуації до безпечних регіонів, включно зі столицею, а також пожвавлення бізнесових та туристичних поїздок", – коментують в Укрзалізниці.

Найпопулярніші поїзди Укрзалізниці:

Поїзд №45 Ужгород-Харків-Ужгород (понад 35 000 пасажирів)

Поїзд №86 Львів-Запоріжжя-Львів (понад 29 000 пасажирів)

Поїзд №120 Запоріжжя-Львів-Запоріжжя (понад 28 000 пасажирів)

Поїзд №41 Дніпро-Трускавець-Дніпро (понад 26 000 пасажирів)

Поїзд №97 Київ-Ковель-Київ (понад 23 000 пасажирів)

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