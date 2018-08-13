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Наймодніше взуття цієї осені

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Модні взуттєві тренди осінь-зима 2018-2019 - фото 1
Модні взуттєві тренди осінь-зима 2018-2019 / prettylady

Вибираємо красиве взуття на осінь. І нехай епатаж і сміливі рішення моди вас не лякають.

Модні будинки вже демонструють різноманітність взуття на осінь в діапазоні від класичних човників до чобіт-козаків і ботфортів із лакованої шкіри.

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Спускаємося з тонких шпильок на стійкий блоковий каблук, а потім знову піднімаємося на неймовірно високі платформи в стилі 80-х. Прибираємо задники туфель, роблячи вибір на користь вантажних слінгбеків і оксамитових мюлей, після чого використовуємо ефект невидимки, надягаючи повністю прозорі босоніжки.

Напередодні нового сезону необхідно бути у всеозброєнні, адже під прицілом вони – модні взуттєві тренди осінь-зима 2018-2019.

Наймодніше взуття цієї осені - фото 269761
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269760
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269765
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269754
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269757
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269756
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269755
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269753
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269752
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269751
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269750
Наймодніше взуття цієї осені
Наймодніше взуття цієї осені - фото 269749
Наймодніше взуття цієї осені

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Джерело: prettylady
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