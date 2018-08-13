Наймодніше взуття цієї осені

Вибираємо красиве взуття на осінь. І нехай епатаж і сміливі рішення моди вас не лякають.

Модні будинки вже демонструють різноманітність взуття на осінь в діапазоні від класичних човників до чобіт-козаків і ботфортів із лакованої шкіри.

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Спускаємося з тонких шпильок на стійкий блоковий каблук, а потім знову піднімаємося на неймовірно високі платформи в стилі 80-х. Прибираємо задники туфель, роблячи вибір на користь вантажних слінгбеків і оксамитових мюлей, після чого використовуємо ефект невидимки, надягаючи повністю прозорі босоніжки.

Напередодні нового сезону необхідно бути у всеозброєнні, адже під прицілом вони – модні взуттєві тренди осінь-зима 2018-2019.

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

Наймодніше взуття цієї осені

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