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Найкращий, але дуже простий, сирний соус для макаронів

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Як приготувати ідеальний соус до макаронів - фото 1
Як приготувати ідеальний соус до макаронів / Attuale

Ваші макарони можуть бути найпростішими, просто до них треба зробити хороший соус. А що може бути смачніше за поєднання сирної підливи і макаронів?

Інгредієнти:

  • Свіже молоко 1 склянка
  • Борошно 2 столові ложки
  • Вершкове несолоне масло 50 г
  • Рослинна олія 1 столова ложка
  • Сир тертий 300 г
  • Сіль за смаком
  • Перець
  • Кмин
  • Базилік
Найкращий, але дуже простий, сирний соус для макаронів - фото 342974

Як приготувати ідеальний соус до макаронів:

  1. Розігрійте рослинну олію в глибокій сковороді. Додайте в гарячу олію просіяне борошно і обсмажте до золотистого кольору.
  2. Повільно влийте стакан молока, кімнатної температури. Помішуючи, доведіть до кипіння і відразу додайте натертий сир. Добре перемішайте!
  3. Додайте приправи, м'яке вершкове масло (його необхідно заздалегідь дістати з холодильника), перемішайте.
  4. Цей соус треба подавати гарячим, заливши ним макарони або ж можна просто в соусі трохи протушкувати макарони кілька хвилин.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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