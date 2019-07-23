Найкращий, але дуже простий, сирний соус для макаронів

Ваші макарони можуть бути найпростішими, просто до них треба зробити хороший соус. А що може бути смачніше за поєднання сирної підливи і макаронів?

Інгредієнти:

Свіже молоко 1 склянка

Борошно 2 столові ложки

Вершкове несолоне масло 50 г

Рослинна олія 1 столова ложка

Сир тертий 300 г

Сіль за смаком

Перець

Кмин

Базилік

Як приготувати ідеальний соус до макаронів:

Розігрійте рослинну олію в глибокій сковороді. Додайте в гарячу олію просіяне борошно і обсмажте до золотистого кольору. Повільно влийте стакан молока, кімнатної температури. Помішуючи, доведіть до кипіння і відразу додайте натертий сир. Добре перемішайте! Додайте приправи, м'яке вершкове масло (його необхідно заздалегідь дістати з холодильника), перемішайте. Цей соус треба подавати гарячим, заливши ним макарони або ж можна просто в соусі трохи протушкувати макарони кілька хвилин.

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