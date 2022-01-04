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Найкращі українські стендапи 2021: ТОП 8 сольних гумористичних концертів (18+)
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Без сміху та гумору важко сприймати життя, тому пропонуємо вам посміятися від душі та розслабитися. Зробили для вас добірку сольних стендапів від українських коміків за 2021 рік.
Український стендап перебуває на стадії активного розвитку, тож постійно з'являються нові імена серед гумористів, а якість жартів покращується. Декого з цих стендаперів ви можете знати, адже вони розпочинали смішити українців ще тоді, коли культура стендапу в нашій країні була в зачатку, а дехто увірвався в комедію нещодавно, але вже підкорив глядачів.
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Сергій Чирков "Третій концерт"
- Інстаграм: www.instagram.com/chirkovskiii
Гумор має багато форм та прийомів і Сергій Чирков показує глядачам різні варіанти стендап комедії. Жарти Сергія не пробачать вам пам'ять рибки Дорі, адже розв'язки та нові витки історії виникають у несподіваних моментах розповіді. Якщо ви не в контексті подій, то позбавите себе задоволення від розуміння жартів. Якщо ви готові до інтелектуального гумору, який не схожий ні на що в українській комедії, то неодмінно реготатимете з "Третього концерту".
До слова, у Сергія Чиркова з'явився ютуб-канал, тож підписуйтеся, якщо його гумор вам до вподоби.
Настя Дєрская "Найкраще українською"
- Інстаграм: www.instagram.com/wtfnastia
Настя Дєрская у 2021 році потішила любителів української комедії своїм сольним стендапом "Найкраще українською", де зібрала дійсно найсмішніший свій матеріал. Ви посмієтеся разом з Настею з долі комікеси, побутових проблем пари, "актуальних" питань від родичів та загалом життя жінки в українському суспільстві.
Сергій Ліпко "Вихід на праву платформу"
- Інстаграм: www.instagram.com/lipko_lipko
Сергій Ліпко приблизно 7 років в українському стендапі, тож цей сольний концерт вмістив найкращі жарти про те, як розвивалася стендап комедія в Україні, про роль та досвід Сергія у гуморі, про роботу поза жанром, про стосунки, про буденні проблеми, які торкалися майже усіх, та смішні роздуми про наше життя.
Вадим Дзюнько "Гумор серед нас"
- Інстаграм: www.instagram.com/vadimdziunko
"Гумор серед нас" – перший сольний стендап від Вадима Дзюнька, який вже полюбився львівському глядачу, адже гуморист найчастіше виступає саме у Львові. Тепер і у вас є можливість посміятися над легкими жартами Вадима та впізнати себе чи знайомих у його історіях. Кумедні розповіді про дитинство та студентство наштовхнуть вас на власні веселі спогади.
Василь Байдак "Шукаю 1928 глядачів"
- Інстаграм: www.instagram.com/by_by_duck
Комедія Васі Байдака вирізняється на фоні українського стендапу. Його жарти розпочинаються звичними знайомими історіями, які переживав кожен з нас, але розвиток набирає шалених гумористичних обертів та виносить комедію на нову орбіту. Робота Васі Байдака з залом та його імпровізація вимагають від вас окремої енергії на гучний регіт та оплески.
Лєра Мандзюк "Не гія так"
- Інстаграм: www.instagram.com/mandziuklera
Лєру Мандзюк легко впізнати за характерним закарпатським акцентом, що і додає особливості її жартам. Також вона спілкується з глядачами, що породжує нові ситуативні жарти. Стендап Лєри розповідає про неї, але водночас це історії про багатьох з нас. Вона жартує про свою сім'ю, про очікування від жінки, про роботу в комедії, про стосунки тощо.
Богдан Вахнич "Чвертка"
- Інстаграм: www.instagram.com/vakhnych.bohdan
Бодя Вахнич записав свій перший повноцінний стендап концерт "Чвертка" про 25 років свого життя. Він назбирав кумедних героїв та веселі історії, які провели глядача його життям від дитинства до сьогодення. Жарти про родину, про друзів, про стосунки, про роботу зробили Богдана Вахнича ближчим до вас, адже він поділився важливими спогадами, які створили теплу та дружню атмосферу на стендапі.
Антон Тимошенко "Поза Політикою"
- Інстаграм: www.instagram.com/anton_tymoshenko
Попри назву стендапу "Поза політикою", жарти Антона Тимошенка викличуть у вас більше сміху, якщо ви трохи підготовлений глядач, який мінімально орієнтується у суспільно-політичному просторі країни. Варто пам'ятати, що гумор не спрямований на те, щоб когось конкретно образити. Гумор висміює ситуації.
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