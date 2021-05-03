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Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 3 – 9 травня 2021 року!
Перший тиждень травня пройде для більшості знаків Зодіаку доволі повільно та розслаблено, серйозних перешкод на шляху до цілей не випаде ні в кого, передає Радіо Maximum. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів на початку травня очікує хвиля натхнення та бажання змін, тому важливо підходити до нових ідей з холодним розумом. Чим детальніше ви опишете свої цілі та бажання, тим більше шансів втілити їх у реальність. Не бійтесь випробовувати щось нове.
Телець
У Тельців новий тиждень буде значно спокійнішим за попередні, тому вдасться вирішити всі справи, які відкладались на потім. Також хороший період для того, щоб зайнятись відновленням внутрішньої рівноваги. Не забувайте приділяти час собі та близьким.
Близнюки
Близнюкам зараз дуже важливо не втрачати віру в себе, адже не можна відмовлятись від своїх цілей. Інколи ви так поспішаєте встигнути за всім, щоб розпорошуєте всю енергію на мільйон справ. У такі моменти нічого не хочеться, а уникнути їх можна лише плануванням та пріоритетністю.
Рак
Ракам теж у цьому тижні не зайвим буде взятись за планування найважливіших справ, щоб нічого не забути та впоратись з усім якомога краще. Незабаром у вашому житті почнуться приємні зміни, тому поступово готуйте себе до них, не бійтесь впускати у свої будні щось незвичайне.
Лев
Левів чекає доволі розмірений тиждень, у якому не зайвим буде розпрощатись з усім старим та непотрібним, що накопичується у вашій домівці та у ваших думках. Ви прагнете позитивних змін, тому потрібно звільнити для них простір. Все вдасться!
Діва
Дівам не зайвим буде цього тижня відпускати ситуацію та не боятись, що щось йде не за планом. Контролювати все на світі неможливо, тому постарайтесь знаходити час і для того, щоб просто відпочивати та спостерігати за результатами ваших дій.
Терези
Терезам дуже важливо ще на старті тижня визначити ключові завдання та цілі, щоб потім не відволікатись на дурниці та не втрачати час. Ви перебуваєте у стані, коли бракує внутрішньої гармонії.
Скорпіон
Скорпіонам у новому тижні вдасться не лише відстояти свою думку, а й показати, що ви дійсно заслуговуєте всього, що здобули. Це не означає, що варто критично сприймати все, що вам кажуть, але не боятись вказати на рамки, коли хтось їх перетинає, не буде зайвим. Тиждень промайне доволі швидко, хоч надмірної активності не очікується.
Стрілець
Стрільцям астрологи радять у новому тижні не забувати про фізичну активність. Це допоможе не лише тримати себе у формі, а й отримати більше енергії та ідей для нових звершень. Не зупиняйтесь, якщо щось йде не за планом. А також не забувайте приділяти час своїм близьким.
Козеріг
Козероги цього тижня зможуть звернути гори та дістати зіроньку з небес, але лише за умови, що мають достатню мотивацію. Ваша працездатність дуже залежить від того, що ви можете отримати. І це доволі добре, адже ви не розпорошуєтесь на дрібниці. Але травень принесе бажання побайдикувати без справ.
Водолій
Водолії на старті травня зможуть обрати для себе нові цілі, тому не зайвим буде розпланувати найближче майбутнє так, щоб поступово до них рухатись. Дозволяйте собі помріяти та зробити перерву у своєму стрімкому режимі.
Риби
Рибам бракує внутрішньої гармонії, однак цього тижня може вдатись її відновити. Ви надто довго ховаєтесь від світу та від всього хорошого, що він пропонує. Тому настав час припинити мучити себе найгіршими думками. Ви здатні на неймовірне, але боїтесь це показати.
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