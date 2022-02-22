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Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

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Хімена Наваррете - фото 1
Хімена Наваррете

Цьогоріч 22 лютого моделі та "Міс Всесвіт 2010" Хімені Наваррете виповнюється 34 роки! Кар'єру модель розпочала понад 15 років тому. За цей час Хімена Наваррете неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Хімена Наваррете – мексиканська модель, яка стала "Міс Всесвіт 2010". До слова, вона також зіграла у кількох фільмах.

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Хімена Наваррете народилася у звичайній сім'ї стоматолога. Дівчина у модельному бізнесі з 16 років, а також вивчала харчові технології в університеті.

Іменинниця не просто модель, а й одна з найгарніших жінок. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Хімени Наваррете! Зацініть!

За свою кар'єру Хімена Наваррете співпрацювала з багатьма всесвітньо відомими брендами. Вона й далі продовжує з'являтися на публіці. А ось кілька найспокусливіших образів, у яких з'являлася Хімена Наваррете.

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498139
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498134
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498130
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498108
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498107
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498112
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498113
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498114
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498116
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498117
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498118
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498119
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498120
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498122
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498121
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498123
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498125
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498127
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498133
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498129
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498131
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498132

У зірковому статусі Хімена Наваррете знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498097

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498098

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498099

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498100

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498101

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498102

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498103

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498104

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498105

Хімена Наваррете може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Модель має чудовий вигляд!

Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498109
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498110
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498111
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498138
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498137
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498136
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498135
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498128
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498115
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498124
Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 498126

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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