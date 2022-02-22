Найгарячіші образи Хімени Наваррете за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

Цьогоріч 22 лютого моделі та "Міс Всесвіт 2010" Хімені Наваррете виповнюється 34 роки! Кар'єру модель розпочала понад 15 років тому. За цей час Хімена Наваррете неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Хімена Наваррете – мексиканська модель, яка стала "Міс Всесвіт 2010". До слова, вона також зіграла у кількох фільмах.

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Хімена Наваррете народилася у звичайній сім'ї стоматолога. Дівчина у модельному бізнесі з 16 років, а також вивчала харчові технології в університеті.

Іменинниця не просто модель, а й одна з найгарніших жінок. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Хімени Наваррете! Зацініть!

За свою кар'єру Хімена Наваррете співпрацювала з багатьма всесвітньо відомими брендами. Вона й далі продовжує з'являтися на публіці. А ось кілька найспокусливіших образів, у яких з'являлася Хімена Наваррете.

У зірковому статусі Хімена Наваррете знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Хімена Наваррете може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Модель має чудовий вигляд!