Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

Цьогоріч 10 лютого акторці Еммі Робертс виповнюється 31 рік! Кар'єру артистка розпочала понад 20 років тому. За цей час Емма Робертс неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Емма Робертс – американська акторка. Вона народилася у творчій сім'ї, адже її тітка – та сама Джулія Робертс. Вона брала дівчинку на знімальні майданчики, тож Емма почала захоплюватися кіно з дитячих років. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри маленької Емми Робертс. Її перша роль у фільмі "Велике кохання" у 2001 рік, роль Делайли.

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Її головні ролі – Шанель Оберлін у серіалі "Королеви крику", Ві Делмоніко у фільмі "Нерв" та ролі у сезонах серіалу "Американська історія жахів". Емма Робертс далі активно знімається у кіно та серіалах, а найпопулярніша з останніх картин з нею – "Таємниці Райських схилів", роль Уми. Останній фільм з акторкою вже презентований у 2020 році – "Пара на свята", роль Слоан.

Іменинниця не просто акторка, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Емми Робертс! Зацініть!

За свою кар'єру Емма Робертс знялася у понад 40 фільмах та серіалах. Вона й далі продовжує з'являтися на великому екрані. А ось кілька найспокусливіших кадрів з кіно, у яких з'являлася Емма Робертс.

У зірковому статусі Емма Робертс знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Емма Робертс може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Акторка має чудовий вигляд!

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