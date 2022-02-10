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Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

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Емма Робертс - фото 1
Емма Робертс

Цьогоріч 10 лютого акторці Еммі Робертс виповнюється 31 рік! Кар'єру артистка розпочала понад 20 років тому. За цей час Емма Робертс неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Емма Робертс – американська акторка. Вона народилася у творчій сім'ї, адже її тітка – та сама Джулія Робертс. Вона брала дівчинку на знімальні майданчики, тож Емма почала захоплюватися кіно з дитячих років. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри маленької Емми Робертс. Її перша роль у фільмі "Велике кохання" у 2001 рік, роль Делайли.

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Її головні ролі – Шанель Оберлін у серіалі "Королеви крику", Ві Делмоніко у фільмі "Нерв" та ролі у сезонах серіалу "Американська історія жахів". Емма Робертс далі активно знімається у кіно та серіалах, а найпопулярніша з останніх картин з нею – "Таємниці Райських схилів", роль Уми. Останній фільм з акторкою вже презентований у 2020 році – "Пара на свята", роль Слоан.

Іменинниця не просто акторка, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Емми Робертс! Зацініть!

За свою кар'єру Емма Робертс знялася у понад 40 фільмах та серіалах. Вона й далі продовжує з'являтися на великому екрані. А ось кілька найспокусливіших кадрів з кіно, у яких з'являлася Емма Робертс.

Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496107
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496100
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496106
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496105
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496102
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496099
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496098
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496097
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496095
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496093
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496092
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496090
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496084
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496082
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496075
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496073
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496072
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496071
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496069
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496068
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496070

У зірковому статусі Емма Робертс знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496109
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496108
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496103
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496064
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496065
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496091
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496079

Емма Робертс може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Акторка має чудовий вигляд!

Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496104
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496101
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496096
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496094
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496089
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496087
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496088
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496085
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496086
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496083
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496081
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496078
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496076
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496077
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496074
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496067
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496066
Найгарячіші образи Емми Робертс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+) - фото 496063

До теми: Дженніфер Лопес знялася у сексуальній фотосесії для американського глянцю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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