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Найбільш незвичайні столи для більярду: зіграли би?

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Більярд – гра, яка вважається класичною - фото 1
Більярд – гра, яка вважається класичною / BóngĐá241

Більярдні столи не завжди мають класичну форму. А щоб зіграти на цих столах для більярду треба мати неабиякі навички.

Ця добірка знімків більярдних столів спеціально для любителів цього виду розваг.

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Більярд – гра, яка вважається класичною, і не змінюється доволі тривалий час. Звичайно, є різні різновиди, проте самі по собі вони теж є класикою, і сучасний гравець в більярд зміг би реалізуватися і сто років тому, чого не можна сказати, наприклад, про футболістів або хокеїстів. Сама гра не змінюється, але хто сказав, що не можна змінювати столи для більярду?

Любителі більярду нерідко балують себе більярдними столами найбільш незвичайної форми, підвищуючи свій рівень професіоналізму. І сьогодні ми покажемо вам деякі з них.

Найбільш незвичайні столи для більярду: зіграли би? - фото 306997

Найбільш незвичайні столи для більярду: зіграли би? - фото 306998

Найбільш незвичайні столи для більярду: зіграли би? - фото 306999

Найбільш незвичайні столи для більярду: зіграли би? - фото 307000

Найбільш незвичайні столи для більярду: зіграли би? - фото 307001

Найбільш незвичайні столи для більярду: зіграли би? - фото 307002

Найбільш незвичайні столи для більярду: зіграли би? - фото 307003

Найбільш незвичайні столи для більярду: зіграли би? - фото 307004

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Джерело: trialandstyle
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