Найбільш незвичайні столи для більярду: зіграли би?

Більярдні столи не завжди мають класичну форму. А щоб зіграти на цих столах для більярду треба мати неабиякі навички.

Ця добірка знімків більярдних столів спеціально для любителів цього виду розваг.

І ще: Оригінальний будинок, побудований усередині оранжереї

Більярд – гра, яка вважається класичною, і не змінюється доволі тривалий час. Звичайно, є різні різновиди, проте самі по собі вони теж є класикою, і сучасний гравець в більярд зміг би реалізуватися і сто років тому, чого не можна сказати, наприклад, про футболістів або хокеїстів. Сама гра не змінюється, але хто сказав, що не можна змінювати столи для більярду?

Любителі більярду нерідко балують себе більярдними столами найбільш незвичайної форми, підвищуючи свій рівень професіоналізму. І сьогодні ми покажемо вам деякі з них.

Читайте також: Як виглядають найоригінальніші ліжка у світі