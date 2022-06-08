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війна Kalush

Над львівською ратушею вивісили банер на підтримку захисників "Азовсталі"

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Над ратушею у Львові вивісили банер на підтримку захисників Маріуполя - фото 1
Над ратушею у Львові вивісили банер на підтримку захисників Маріуполя

Кожному українцеві зараз болить за захисників "Азовсталі". І продемонструвати свою підтримку та солідарність з ними вирішили також у Львові. Так, над ратушею з'явився тематичний банер.

Як зазначають у пресслужбі міської ради, банер над ратушею з'явився не просто так. З його допомогою хочуть підтримати героїв "Азовсталі", котрі зараз перебувають у російському полоні.

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Крім того, банер з текстом "Free Mariupol defenders" – своєрідний заклик до світової спільноти. Це прохання зробити все можливе для того, щоб повернути додому воїнів, яких зараз незаконно утримують у країні-агресорці.

Ми домовлялись про тишу, але не забуття. Львів пам'ятає про відважних захисників Маріуполя, – підкреслив мер Львова Андрій Садовий.

Він додав, що такий же банер висить у Києві. І це ще одне нагадування світовій спільноті, щоб вона зробила все можливе. Посприяла тому, щоб абсолютно кожен український військовополонений міг повернутись живим додому.

Над львівською ратушею вивісили банер на підтримку захисників 'Азовсталі' - фото 507111

Нагадаємо, що у понеділок 6 червня Володимир Зеленський розповів, скільки захисників Маріуполя потрапили у російський полон. Як з'ясувалось, мовиться про 2,5 тисячі українських бійців, яких вивезли з металургійного комбінату "Азовсталь".

Зауважимо, що над їхнім звільненням працюють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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