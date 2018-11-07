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Наче солодка вата: Ріта Ора прикрасила відомий глянець

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Ріта Ора прикрасила відомий Vanity Fair - фото 1
Ріта Ора прикрасила відомий Vanity Fair / instagram.com/ritaora

Популярна співачка Ріта Ора стала зіркою нового номера журналу Vanity Fair.

27-річна англійська співачка албанського походження Ріта Ора встигає тішити не лише свіжою музикою, яка одразу ж стає хітовою, а й новими зйомками. Нещодавно білявка прикрасила свіжий номер відомого глянцю Vanity Fair. У рожевому вбранні та яскравим макіяжем Ріта постала на обкладинці, заінтригувавши фанатів. Першим кадром Ора поділилась на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 14 млн користувачів.

І ще: Зваблива графиня: Ріта Ора підкорила фанів новими фото

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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