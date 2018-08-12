Наче м'ясо: в цьому ресторані подають копчений кавун

Подають цю надзвичайно дивну страву в нью-йоркському ресторані Duck's Eatery.

"Ми завжди коптили м'ясо. І тут подумали приготувати що-небудь для веганів. Тим же методом, що коптимо м'ясо, закоптили кавун", – розповів проекту Food ресурсу Insider шеф-кухар і власник закладу Вільям Горовітц.

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Щоб здивувати рідних і близьких копченим кавуном, вам доведеться взяти відпустку на 4-6 днів, бо рівно стільки займає його приготування.

Спочатку знімається шкірка, потім кавун вимочується в розсолі з прянощами, травами і деякими секретними інгредієнтами, а потім підсушується і відправляється коптитися на півдня.

Після цього потрібно вийняти "тушку" з печі та ножем зробити на ній сіточку, щоб домогтися максимальної схожості з добрим шматком копченої шинки. Завершальний штрих – обсмажити з гілочкою розмарину на оливковій олії і у власному соку.

На розрізі готова страва, судячи з відео, виглядає точно так само, як і добрий шмат м'ясця. На смак, описує продюсер каналу Еррін Роу, ні кавун, ні м'ясо: щось солонувате, солодкувате, з карамелізований скоринкою.

При подачі вишуканої страви не забудьте взяти з гостів по 75 доларів, адже стільки коштує ця краса в ресторані.

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