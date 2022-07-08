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На відставку Бориса Джонсона відреагувала й Укрзалізниця, оновивши свій логотип

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На відставку Бориса Джонсона відреагувала й Укрзалізниця, оновивши свій логотип - фото 1

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде зі своєї посади, і на цю подію активно реагують не лише українці, а й українські компанії. Зокрема, не залишилася осторонь і Укрзалізниця.

Так, тепер логотип компанії у соцмережах доповнений впізнаваною зачіскою британського прем'єр-міністра. Над великими літерами УЗ дизайнери розмістили розпатлану шевелюру, як у Бориса Джонсона.

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Дякуємо за підтримку України, української армії та залізничників! Для нас завжди буде честю бачити на борту Бориса Джонсона, – йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

На відставку Бориса Джонсона відреагувала й Укрзалізниця, оновивши свій логотип - фото 509076

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