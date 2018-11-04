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В Одеській області жителів здивувала поведінка зграї птахів: вражаючі фото

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Дивна поведіка птахів - фото 1
Дивна поведіка птахів / dumskaya

У неділю, 4 листопада, жителі Одеської області стали свідками унікального природного явища, вони стали свідками так званого танцю шпаків.

Відомо, що мурмурація є рідкісним явищем і являє собою хмару з сотні тисяч птахів, яка в долі секунд змінює свою форму і розмір. Цікаво, що під час хаотичного руху усіх птахів, їм вдається не стикатися один з одним.

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Одним з пояснень цього явища є збір інформації птахами один про одного. Під час експериментів з'ясувалося, що яку б форму не приймала зграя, світло через неї падає на кожну птицю.

Ще одна версія мурмурації полягає в тому, що збиваючись в величезні зграї і переміщаючись різноманітним напрямом в небі, птиці намагаються захиститися від хижих птахів.

Унікальне природне явище - фото 286805
Унікальне природне явище
Унікальне природне явище - фото 286809
Унікальне природне явище
Унікальне природне явище - фото 286808
Унікальне природне явище

Унікальне природне явище - фото 286806

Унікальне природне явище

Унікальне природне явище - фото 286807

Унікальне природне явище

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Джерело: dumskaya
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