В Одеській області жителів здивувала поведінка зграї птахів: вражаючі фото

У неділю, 4 листопада, жителі Одеської області стали свідками унікального природного явища, вони стали свідками так званого танцю шпаків.

Відомо, що мурмурація є рідкісним явищем і являє собою хмару з сотні тисяч птахів, яка в долі секунд змінює свою форму і розмір. Цікаво, що під час хаотичного руху усіх птахів, їм вдається не стикатися один з одним.

І ще: Вчені шокували заявою про дику природу

Одним з пояснень цього явища є збір інформації птахами один про одного. Під час експериментів з'ясувалося, що яку б форму не приймала зграя, світло через неї падає на кожну птицю.

Ще одна версія мурмурації полягає в тому, що збиваючись в величезні зграї і переміщаючись різноманітним напрямом в небі, птиці намагаються захиститися від хижих птахів.

Унікальне природне явище

Унікальне природне явище

Унікальне природне явище

Унікальне природне явище

Унікальне природне явище

Читайте також: Дика природа в об'єктиві Чарльза Райана: ефектні кадри