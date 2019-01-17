На одному з островів Японії почалося виверження вулкана: з'явилося відео

У четвер, 17 січня, на японському острові Кутіноерабу на півдні країни відбулося виверження вулкана.

Як повідомляється, вулкан викинув попіл і дим в повітря на шість кілометрів. Влада оголосила попередження про небезпеку третього рівня і заборонили в'їзд в зону виверження.

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На острові проживає 109 осіб. Евакуація не проводилася. Повідомлень про травми і руйнування в будинках місцевих жителів поки не надходило.

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