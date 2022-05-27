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На Львівщині буде вечір французької музики "Ville de l'amour", кошти – для полку "Азов"

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На Львівщині буде вечір французької музики "Ville de l'amour", кошти – для полку "Азов" - фото 1

У Шипільській відбудеться вечір французької музики та атмосфери «Ville de l’amour», де збиратимуть кошти для полку «Азов». Читайте далі та дізнайтеся деталі!

4 червня о 19:00 на наймальовничішій терасі області у відпочинковому комплексі "Шипільська" відбудеться вечір французької музики та атмосфери "Ville de l'amour", або ж просто музичний пікнік. Захід відбудеться, зважаючи на численні прохання, як повідомили організатори Fedorchuk instrumental та VINIL Concert agency.

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Цей виступ для допомоги та перемоги, адже частина вторгованих коштів буде передана на потреби ЗСУ. На території будуть розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

"Це буде більше, ніж просто концерт, це буде вибух французької романтики під зорями! Музиканти подарують гостям коктейль з неймовірної суміші класичних творів із вкрапленнями джазових імпровізацій та шаленого драйву у стилі мануш. На сцені – чисто чоловіча команда! Програма складається з творів Рішара Гальяно, Мішеля Леграна, Джанго Рейнхардта, Юбера Жиро, Стефана Грапеллі та інші", – прокоментували організатори музичного пікніка Fedorchuk instrumental та VINIL Concert agency.

На Львівщині буде вечір французької музики 'Ville de l'amour', кошти – для полку 'Азов' - фото 506248

На гостей чекає романтичний вечір просто неба з літнім дрес-кодом для "white party", звучатимуть найвідоміші шлягери французького кінематографа, циганський стиль мануш, відбуватиметься дегустація смачного французького вина та сиру. З приємностей також втішний бонус для тих, хто дотримається дрес-коду (білий одяг).

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