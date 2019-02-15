На Facebook чекає найбільший в історії штраф

ЗМІ переконані, що на компанію Facebook чекає штраф у кілька мільярдів доларів. Цю суму соцмережа змушена буде виплатити через масштабний витік персональних даних.

У повідомленні йдеться про те, що сума штрафу зараз обговорюється Федеральною торговою комісією США (FTC) і Facebook Inc. через витік особистих даних, який раніше допустила компанія.

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Наразі сторони обговорюють деталі угоди, але вже відомо, що штраф може сягати кількох мільярдів доларів і стати найбільшим в історії для технологічних компаній.

Федеральна торгова комісія США веде розслідування опісля того, як у березні минулого року стало відомо, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica незаконно отримала дані 87 мільйонів користувачів Facebook.

На Facebook чекає шалений штраф

Також передбачається, що отримані дані могли використовуватися під час виборчої кампанії у США і під час проведення референдуму про Brexit у Великобританії.

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