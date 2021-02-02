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На цих знаків Зодіаку в лютому чекає різкий поворот у житті

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Життя - фото 1
Життя / pinterest

Астрологи попереджають, що в цьому місяці складеться загадковий квадрат Сатурн-Уран, який буде активним до кінця 2021 року. У зв'язку з цим, на декількох знаків Зодіаку чекають великі зміни.

Фахівці кажуть, що в цей період не можна відмовлятися від якихось змін, оновлень і іншого, тому що чим раніше ви почнете міняти своє життя, тим більше встигнете зробити до кінця року.

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Тельці

Астрологи кажуть, що власникам цього знака буде найскладніше, адже їм близькі ці дві планети, тому вони зіткнуться з внутрішнім конфліктом. Зміни в житті Тельців будуть суттєвими, але через те, що вони будуть сумніватися, яку сторону прийняти, можливі труднощі.

Водолії

Власники цього знака також зіткнуться з конфліктним аспектом: Уран – їх управитель, а Венера – в їх знаку. Водолії будуть зацікавлені в прийдешніх життєвих змінах, але водночас будуть намагатися всидіти на двох стільцях, щоб нічого не змінювати.

Терези

А ось Терези в цьому місяці зіткнуться з позитивними подіями. Власників цього знака чекає новий інтерес, хобі, можливо тяга до сучасних тенденцій в мистецтві, і навіть спонтанне романтичне побачення. Але варто бути обережнішими, тому що інтерес може бути швидкоплинним.

На цих знаків Зодіаку в лютому чекає різкий поворот у житті - фото 445976

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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