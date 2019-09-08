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На 3D-принтері надрукували автобус зі штучним інтелектом
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Компанія Local Motors представила перший у світі автобус, оснащений штучним інтелектом і створений за допомогою 3D-друку.
Як повідомляється, 80% деталей транспортного засобу виготовлені за допомогою адитивних технологій. Зараз проєкт проходить стадію тестування та доопрацювання.
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Ще у 2016 році компанія Local Motors представила безпілотний автобус Olli, розробка якого велася спільно з IBM. Колаборація з авторитетним виробником комп'ютерів дозволила молодій компанії скористатися напрацюваннями в галузі штучного інтелекту.
Результатом досліджень став оновлений автобус Olli, виготовлення кузовних деталей якого відбувалося за допомогою 3D-принтера.
На момент розробки Olli не готовий до експлуатації на вулицях. Модель сконструйована для інтернету низького режиму і переміщення закритими територіями на кшталт госпіталів, військових зон або баз відпочинку.
У порівнянні з попередником друге покоління Olli отримало низку поліпшень. Від одного заряду він здатний проїхати до 160 кілометрів, а пасажиромісткість автобуса становить 12 осіб. Максимальна швидкість руху досягає 40 кілометрів на годину. Особливістю моделі став автопілот четвертого рівня, що дозволяє обходитися без допомоги людини, але лише у певних умовах.
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