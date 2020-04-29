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Мюзикл Кішки та фільм від Marvel: названо найзбитковіші фільми 2019 року

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Ці фільми відверто провалились у прокаті - фото 1
Ці фільми відверто провалились у прокаті

Видання Deadline проаналізувало дані бокс-офісів і назвало 5 найзбитковіших фільмів 2019 року. Очолив рейтинг блокбастер "Люди Ікс: Темний Фенікс". Софі Тернер, Джеймс Макевой і Майкл Фассбендер у головних ролях не принесли фільму успіху у світовому прокаті і збитки склали $ 133 мільйони.

У список потрапив і мюзикл "Кішки", який у мережі розібрали на меми, і навіть мультфільм "Містер Лінк: загублена ланка еволюції". Останній, до речі, цілком успішний – він отримав "Золотий глобус" і був номінований на "Оскар", але все одно виявився збитковим у прокаті.

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Ось весь список:

"Люди Ікс: Темний Фенікс"

Втрати: $ 133 мільйони

"Термінатор: Фатум"

Втрати: $ 122,6 мільйона

"Кішки"

Втрати: $ 113,6 мільйона

"Двійник"

Втрати: $ 111,1

"Містер Лінк: загублена ланка еволюції"

Втрати: $ 101,3 мільйона

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Джерело: Deadline
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