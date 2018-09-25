Moschino звинуватили у плагіаті: знайдіть відмінності

Креативний директор бренду Moschino Джеремі Скотт для весняно-літньої колекції 2019 вигадав одяг з принтами у вигляді штрихів маркера.

Відразу після показу норвезький дизайнер Едда Гімнес написала у своєму Instagram, що нова колекція італійського бренду копіює її колекцію дворічної давності.

І ще: Гаряча мандрівниця Сара Андервуд, яка спокусливим тілом привертає увагу до природних чудес

Гімнес звинувачує Скотта в тому, що він використав її ідею зі штрихами.

Гортайте серію:

Джеремі вже встиг відповісти на звинувачення. Дизайнер опублікував у себе в сторіс фото, які були джерелом його натхнення. Серед них архівні рекламні кампанії й образи з ранніх колекцій Moschino, старі колекції його іменного бренду Jeremy Scott і фотографії молодого Іва Сен-Лорана за роботою.

Читайте також: Спокуслива Моніка Беллуччі знову знялася для глянцю