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Moschino звинуватили у плагіаті: знайдіть відмінності

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Moschino вляпалися в скандал - фото 1
Moschino вляпалися в скандал

Креативний директор бренду Moschino Джеремі Скотт для весняно-літньої колекції 2019 вигадав одяг з принтами у вигляді штрихів маркера.

Відразу після показу норвезький дизайнер Едда Гімнес написала у своєму Instagram, що нова колекція італійського бренду копіює її колекцію дворічної давності.

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Гімнес звинувачує Скотта в тому, що він використав її ідею зі штрихами.

Гортайте серію:

Джеремі вже встиг відповісти на звинувачення. Дизайнер опублікував у себе в сторіс фото, які були джерелом його натхнення. Серед них архівні рекламні кампанії й образи з ранніх колекцій Moschino, старі колекції його іменного бренду Jeremy Scott і фотографії молодого Іва Сен-Лорана за роботою.

Moschino звинуватили у плагіаті: знайдіть відмінності - фото 278101
Moschino звинуватили у плагіаті: знайдіть відмінності - фото 278099
Moschino звинуватили у плагіаті: знайдіть відмінності - фото 278102
Moschino звинуватили у плагіаті: знайдіть відмінності - фото 278103
Moschino звинуватили у плагіаті: знайдіть відмінності - фото 278100
Moschino звинуватили у плагіаті: знайдіть відмінності - фото 278098

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Джерело: buro247
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