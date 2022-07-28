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Морквяні котлети з йогуртовим соусом: рецепт соковитої та ніжної страви

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Морквяні котлети з йогуртовим соусом: рецепт соковитої та ніжної страви - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з підписниками оригінальним рецептом овочевих котлет. Спробуйте приготувати й ви!

Кулінар радить брати солодку та соковиту моркву, щоб ваші котлетки були такими, від тарілки з якими не відірватися!

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"Так склалося, що в раціоні більшості людей котлети мають бути обов'язково з м'яса чи риби. Але ми пропонуємо альтернативний, не менш смачний варіант, – соковиті морквяні котлети з йогуртовим соусом. Морква цілий рік є в наявності та майже завжди всі мають її запас вдома, у холодильнику. Така універсальність спонукає готувати з моркви більше страв", – коментує Клопотенко.

Інгредієнти для котлет:

  • 500-600 г моркви
  • 1 ріпчаста цибуля
  • 250 г манки (+ 50 для панірування)
  • 1 яйце
  • ½ ч. л. меленого коріандру
  • сіль та перець до смаку
  • 50 мл соняшникової олії для смаження

Інгредієнти для йогуртового соусу:

  • 200 мл густого йогурту
  • 1 зубчик часнику
  • 5 гілочок кропу
  • сіль та перець на смак
Морквяні котлети з йогуртовим соусом: рецепт соковитої та ніжної страви - фото 510423

Рецепт соковитих та ніжних морквяних котлет з йогуртовим соусом:

  1. Помийте 500-600 г моркви та складіть у каструлю. Вибирайте однакового розміру, щоб овочі одночасно приготувалася. Варіть до готовності, потім викладіть на тарілку. Приблизно 30 хвилин. Після охолодження почистьте.
  2. Цибулю поріжте кубиком. Розігрійте пательню з 2 ст. л. соняшникової олії та посмажте овоч до прозорості та м'якості.
  3. Охолоджену моркву та цибулю перекладіть в блендер, вбийте яйце та перебийте до однорідної маси.
  4. Отриману масу перекладіть у мисочку, додайте 250 г манки, ½ ч. л. меленого коріандру, сіль та перець на смак. Поставте в холодильник на 30-50 хвилин, аби манка увібрала рідину та суміш стала більш густою та придатною для формування котлет.
  5. Морквяну масу розділіть порційно. Сформуйте котлетки овальної форми. Кожну обваляйте в манці.
  6. Розігрійте пательню з соняшниковою олією та смажте на середньому вогні котлети з обох боків до рум'яної скоринки. Викладайте на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру. Приготуйте соус. Перекладіть 200 мл густого йогурту в мисочку, додайте 5 гілочок подрібненого кропу та вичавлений або дрібно порізаний зубчик часнику. Його кількість можете регулювати до свого смаку. За бажанням збільште. Соус посоліть та поперчіть. Подавайте разом з морквяними котлетками.

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