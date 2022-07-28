Морквяні котлети з йогуртовим соусом: рецепт соковитої та ніжної страви

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з підписниками оригінальним рецептом овочевих котлет. Спробуйте приготувати й ви!

Кулінар радить брати солодку та соковиту моркву, щоб ваші котлетки були такими, від тарілки з якими не відірватися!

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"Так склалося, що в раціоні більшості людей котлети мають бути обов'язково з м'яса чи риби. Але ми пропонуємо альтернативний, не менш смачний варіант, – соковиті морквяні котлети з йогуртовим соусом. Морква цілий рік є в наявності та майже завжди всі мають її запас вдома, у холодильнику. Така універсальність спонукає готувати з моркви більше страв", – коментує Клопотенко.

Інгредієнти для котлет:

500-600 г моркви

1 ріпчаста цибуля

250 г манки (+ 50 для панірування)

1 яйце

½ ч. л. меленого коріандру

сіль та перець до смаку

50 мл соняшникової олії для смаження

Інгредієнти для йогуртового соусу:

200 мл густого йогурту

1 зубчик часнику

5 гілочок кропу

сіль та перець на смак

Рецепт соковитих та ніжних морквяних котлет з йогуртовим соусом:

Помийте 500-600 г моркви та складіть у каструлю. Вибирайте однакового розміру, щоб овочі одночасно приготувалася. Варіть до готовності, потім викладіть на тарілку. Приблизно 30 хвилин. Після охолодження почистьте. Цибулю поріжте кубиком. Розігрійте пательню з 2 ст. л. соняшникової олії та посмажте овоч до прозорості та м'якості. Охолоджену моркву та цибулю перекладіть в блендер, вбийте яйце та перебийте до однорідної маси. Отриману масу перекладіть у мисочку, додайте 250 г манки, ½ ч. л. меленого коріандру, сіль та перець на смак. Поставте в холодильник на 30-50 хвилин, аби манка увібрала рідину та суміш стала більш густою та придатною для формування котлет. Морквяну масу розділіть порційно. Сформуйте котлетки овальної форми. Кожну обваляйте в манці. Розігрійте пательню з соняшниковою олією та смажте на середньому вогні котлети з обох боків до рум'яної скоринки. Викладайте на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру. Приготуйте соус. Перекладіть 200 мл густого йогурту в мисочку, додайте 5 гілочок подрібненого кропу та вичавлений або дрібно порізаний зубчик часнику. Його кількість можете регулювати до свого смаку. За бажанням збільште. Соус посоліть та поперчіть. Подавайте разом з морквяними котлетками.

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