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Морквяні котлети з йогуртовим соусом: рецепт соковитої та ніжної страви
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з підписниками оригінальним рецептом овочевих котлет. Спробуйте приготувати й ви!
Кулінар радить брати солодку та соковиту моркву, щоб ваші котлетки були такими, від тарілки з якими не відірватися!
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"Так склалося, що в раціоні більшості людей котлети мають бути обов'язково з м'яса чи риби. Але ми пропонуємо альтернативний, не менш смачний варіант, – соковиті морквяні котлети з йогуртовим соусом. Морква цілий рік є в наявності та майже завжди всі мають її запас вдома, у холодильнику. Така універсальність спонукає готувати з моркви більше страв", – коментує Клопотенко.
Інгредієнти для котлет:
- 500-600 г моркви
- 1 ріпчаста цибуля
- 250 г манки (+ 50 для панірування)
- 1 яйце
- ½ ч. л. меленого коріандру
- сіль та перець до смаку
- 50 мл соняшникової олії для смаження
Інгредієнти для йогуртового соусу:
- 200 мл густого йогурту
- 1 зубчик часнику
- 5 гілочок кропу
- сіль та перець на смак
Рецепт соковитих та ніжних морквяних котлет з йогуртовим соусом:
- Помийте 500-600 г моркви та складіть у каструлю. Вибирайте однакового розміру, щоб овочі одночасно приготувалася. Варіть до готовності, потім викладіть на тарілку. Приблизно 30 хвилин. Після охолодження почистьте.
- Цибулю поріжте кубиком. Розігрійте пательню з 2 ст. л. соняшникової олії та посмажте овоч до прозорості та м'якості.
- Охолоджену моркву та цибулю перекладіть в блендер, вбийте яйце та перебийте до однорідної маси.
- Отриману масу перекладіть у мисочку, додайте 250 г манки, ½ ч. л. меленого коріандру, сіль та перець на смак. Поставте в холодильник на 30-50 хвилин, аби манка увібрала рідину та суміш стала більш густою та придатною для формування котлет.
- Морквяну масу розділіть порційно. Сформуйте котлетки овальної форми. Кожну обваляйте в манці.
- Розігрійте пательню з соняшниковою олією та смажте на середньому вогні котлети з обох боків до рум'яної скоринки. Викладайте на паперовий рушник, аби позбутися зайвого жиру. Приготуйте соус. Перекладіть 200 мл густого йогурту в мисочку, додайте 5 гілочок подрібненого кропу та вичавлений або дрібно порізаний зубчик часнику. Його кількість можете регулювати до свого смаку. За бажанням збільште. Соус посоліть та поперчіть. Подавайте разом з морквяними котлетками.
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