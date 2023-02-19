Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Молодий співак Савзон випустив кліп на ритмічну пісню "Вежмежата"

  • 15
Молодий співак Савзон випустив кліп на ритмічну пісню "Вежмежата" - фото 1

Для слухачів розгортається справжня зимова пристрасть у новому кліпі від Савзона. Слухайте музичну прем'єру!

Виконавець випустив нове відео на пісню "Ведмежата", автором якої є він сам. Цей кліп поєднує в собі гарячу пристрасть та холодну ніжність, дві сторони одних почуттів. Саме це співак хотів показати глядачам.

І ще: Пивоваров та Соловій презентували кліп на романтичний саундтрек до анімації "Мавка"

Відео знімалось на двох локаціях, одна з них є наймальовничішим місцем Київщини, а взимку взагалі перетворюється на казку. Там режисеру та сценаристу прийшла ідея втілити в кліп історію із відомого культового серіалу та провести тонку паралель зі стосунками героїв. Режисером став Владислав Романчак, а у ролі сценариста – продюсерка Савзона – SOFO.

Слухати трек САВЗОН – Ведмежата:

Текст пісні САВЗОН – Ведмежата:

Ведмежата Карпат підіслали нам стафф,
Невідомо коли вже зірвало всім дах.
Азарт, базар, я палаю - квазар
Біт тупо напалм, а я Божий бастард

Вона high зі мною, я солодкий Брауні
З нами бандерлоги наче мавпи Мауглі
Бошки Скандинавії, салют плагу в Данії
Ми на спецзавданні як герої Нарнії

Рікі тікі таві
Діва Халі Галі
Я не граю з нею
Я не граю в парі

Злива у відварі
Я знову у фіналі
Вина та хінкалі
А мала під molly

Ведмежата Карпат підіслали нам стафф,
Невідомо коли вже зірвало всім дах.
Азарт, базар, я палаю - квазар
Біт тупо напалм, а я Божий бастард

Lap dance, я закоханий в естетику
Твої рухи наче дія ейфоретика
Baby на пілоні, я вже невагомий ей
Вибухає мозок і гормони в крові ей
Дай мені любові, я знімаю комір ей
Так, я маю намір, заливаю колір ей

Дай мені любові
Я знімаю комір
Так, я маю намір
Заливаю колір
Ми зробили гамір
У моєму колі наче шикігамі
Baby на приколі, в очі ізанамі
Ведмежа на полі, flow у лаві
Грає у салоні, всі моделі на притоні
У мої долоні ха-ха ей

Ведмежата Карпат підіслали нам стафф,
Невідомо коли вже зірвало всім дах.
Азарт, базар, я палаю - квазар
Біт тупо напалм, а я Божий бастард

До теми: Коля Сєрга презентував атмосферний кліп і пісню "Молитва"

пропозиції партнерів
Новини