Молодий співак Савзон випустив кліп на ритмічну пісню "Вежмежата"

Для слухачів розгортається справжня зимова пристрасть у новому кліпі від Савзона. Слухайте музичну прем'єру!

Виконавець випустив нове відео на пісню "Ведмежата", автором якої є він сам. Цей кліп поєднує в собі гарячу пристрасть та холодну ніжність, дві сторони одних почуттів. Саме це співак хотів показати глядачам.

І ще: Пивоваров та Соловій презентували кліп на романтичний саундтрек до анімації "Мавка"

Відео знімалось на двох локаціях, одна з них є наймальовничішим місцем Київщини, а взимку взагалі перетворюється на казку. Там режисеру та сценаристу прийшла ідея втілити в кліп історію із відомого культового серіалу та провести тонку паралель зі стосунками героїв. Режисером став Владислав Романчак, а у ролі сценариста – продюсерка Савзона – SOFO.

Слухати трек САВЗОН – Ведмежата:

Текст пісні САВЗОН – Ведмежата:

Ведмежата Карпат підіслали нам стафф,

Невідомо коли вже зірвало всім дах.

Азарт, базар, я палаю - квазар

Біт тупо напалм, а я Божий бастард

Вона high зі мною, я солодкий Брауні

З нами бандерлоги наче мавпи Мауглі

Бошки Скандинавії, салют плагу в Данії

Ми на спецзавданні як герої Нарнії

Рікі тікі таві

Діва Халі Галі

Я не граю з нею

Я не граю в парі

Злива у відварі

Я знову у фіналі

Вина та хінкалі

А мала під molly

Ведмежата Карпат підіслали нам стафф,

Невідомо коли вже зірвало всім дах.

Азарт, базар, я палаю - квазар

Біт тупо напалм, а я Божий бастард

Lap dance, я закоханий в естетику

Твої рухи наче дія ейфоретика

Baby на пілоні, я вже невагомий ей

Вибухає мозок і гормони в крові ей

Дай мені любові, я знімаю комір ей

Так, я маю намір, заливаю колір ей

Дай мені любові

Я знімаю комір

Так, я маю намір

Заливаю колір

Ми зробили гамір

У моєму колі наче шикігамі

Baby на приколі, в очі ізанамі

Ведмежа на полі, flow у лаві

Грає у салоні, всі моделі на притоні

У мої долоні ха-ха ей

Ведмежата Карпат підіслали нам стафф,

Невідомо коли вже зірвало всім дах.

Азарт, базар, я палаю - квазар

Біт тупо напалм, а я Божий бастард

До теми: Коля Сєрга презентував атмосферний кліп і пісню "Молитва"