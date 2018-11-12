Мокрий сніг та вітер: погода в Україні 13 листопада

Погода 13 листопада в Україні продовжить холоднішати, а у деяких областях навіть пройдуть дощі з мокрим снігом.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у найближчі кілька днів можна буде відчути типову погоду для кінця осені.

І ще: На турецькому курорті пронеслися смерчі: з'явилося відео

"Вночі 0-5 морозу, на Сході до -5-7 градусів. Вдень +1+3 градуси, на Сході від 2 морозу до 2 тепла. На Півдні +6+10 градусів. На Заході +8+13 градусів. Завтра в Приазов"ї – Донеччина, Запоріжжя – а також на півдні Луганщини дощ та мокрий сніг із сильним східним вітром!", – відзначила вона.

У решті областей очікується мряка, а істотні опади почнуться вже з 14 листопада, коли на заході пройдуть дощі, а у центрі та на півночі – мокрий сніг. У Києві 13 листопада прогнозується холодна погода до -3 вночі та близько нуля вдень. Вже у середу, 14 листопада, у столиці України пройдуть дощі, сніг, а вітер посилиться.

Читайте також: Як вибрати обігрівач: поради, які допоможуть не мерзнути взимку