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Мокрий сніг та вітер: погода в Україні 13 листопада

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Погода на завтра, 13 листопада - прогноз погоди в Україні - фото 1
Погода на завтра, 13 листопада - прогноз погоди в Україні

Погода 13 листопада в Україні продовжить холоднішати, а у деяких областях навіть пройдуть дощі з мокрим снігом.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у найближчі кілька днів можна буде відчути типову погоду для кінця осені.

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"Вночі 0-5 морозу, на Сході до -5-7 градусів. Вдень +1+3 градуси, на Сході від 2 морозу до 2 тепла. На Півдні +6+10 градусів. На Заході +8+13 градусів. Завтра в Приазов"ї – Донеччина, Запоріжжя – а також на півдні Луганщини дощ та мокрий сніг із сильним східним вітром!", – відзначила вона.

У решті областей очікується мряка, а істотні опади почнуться вже з 14 листопада, коли на заході пройдуть дощі, а у центрі та на півночі – мокрий сніг. У Києві 13 листопада прогнозується холодна погода до -3 вночі та близько нуля вдень. Вже у середу, 14 листопада, у столиці України пройдуть дощі, сніг, а вітер посилиться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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