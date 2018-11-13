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Мокрий сніг і туман: погода в Україні 14 листопада

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Погода на завтра 14 листопада - прогноз погоди в Україні - фото 1
Погода на завтра 14 листопада - прогноз погоди в Україні

Погода в Україні 14 листопада відзначиться різким похолоданням і мокрим снігом.

У середу, 14 листопада, частина країни відчує на собі перші ознаки зими, а саме мокрий сніг та ожеледицю. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"14-го листопада у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця! У західній частині України очікується переважно дощ. Це до нас таким чином прийде атмосферний фронт", – розпочала Діденко.

На решті території країни не очікується значних опадів, однак можливі мряка та тумани. Вітер у середу посилиться, а вночі температура сягне 0-5 морозу, а на сході і до -4-10. На заході очікується найтепліша погода – до+1+4 вночі та +4+8 вдень, а на Закарпатті навіть до +12.

У Києві 14 листопада вдень температура втримається на позначці у нуль градусів, а погода принесе дощ з мокрим снігом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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