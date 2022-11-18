Мокрий сніг, хуртовини та сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди

19 листопада по всій країні очікуються складні погодні умови: від дощів до снігопадів з сильним вітром. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

19 листопада, в суботу, у північних та західних областях, а також на Вінниччині очікуються снігопади, мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, на решті території країни переважатимуть дощі, але сильний вітер прогнозуються повсюди.

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Вдень у суботу циклон відсунеться, опади притихатимуть. Вітер північно-східного напрямку досягне штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду. Обережно під старими гіллястими деревами, білбордами, під дахами високих будинків! Температура повітря продемонструє неймовірний контраст – від +15+17 градусів на крайньому півдні та в Приазов'ї до -5 градусів в західних областях України, – додала вона.

Температура в суботу буде такою: у північних та західних областях до -1-6 морозу, у східних – до +7+12, у центральних – до +1+8, у південних – до+12+17, а в Приазов'ї – до +15.

У Києві вранці очікується сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, іноді хуртовини, сильний вітер! Протягом дня циклон пожене далі, тому опади в Києві притихнуть, але залишиться рвучкий вітер. Температура повітря в столиці 19-го листопада вдень коливатиметься близько нуля, – поділилась синоптик.

Прогноз погоди на 19 листопада по містах України:

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