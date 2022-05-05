МКІП визначили, які російські книги вилучать з бібліотек в Україні

Міністерство культури замінить в бібліотеках України російські книги на україномовну літературу від українських видавництв. Читайте далі та дізнайтеся, як відбуватиметься цей процес.

У МКІП повідомляють, що в українських бібліотеках вилучать російську літературу та пропагандистські твори. Експерти визначили, які саме книги підпадають під вилучення

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Рада з питань розвитку бібліотечної справи при Мінкульті схвалила рекомендації згідно з якими російські книги зникнуть з бібліотечних фондів України. Також бібліотекам радять організувати дорадчі органи, які займатимуться оновленням фондів в умовах російсько-української війни.

"Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів. Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва", – зазначила Лариса Петасюк, заступниця міністра культури та інформаційної політики України.

Книги, які вилучать з бібліотек в Україні:

Книги, зміст яких пропагує насильство, розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу, схиляє до вчинення терористичних актів, посягає на права і свободи людини, закликає до ліквідації незалежності України.

Книги видавництв та авторів, які перебувають під санкціями.

Книги авторів, які публічно підтримали агресію проти України.

Книги, які пропагують війну, ворожнечу, насильницьку зміну конституційного ладу або територіальної цілісності України.

Книги, які заперечують чи виправдовують збройну агресію росії проти України.

Книги, які проставляють тих, хто бере участь у збройній агресії росії проти України.

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