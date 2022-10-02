Місячний посівний календар на жовтень 2022: коли і що садити

У жовтні триває осінь й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у жовтні 2022.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У жовтні ще триває сезон роботи на городі.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на жовтень 2022!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у жовтні 2022 року – 4, 26, 27 жовтня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у жовтні 2022 року – 24 жовтня!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 жовтня, субота Зростаюча (6, 7 день) Стрілець Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін 2 жовтня, неділя Зростаюча (7, 8 день) Стрілець/Козоріг Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін 3 жовтня, понеділок Перша чверть (8, 9 день) Козоріг Не рекомендується працювати з рослинами 4 жовтня, вівторок Зростаюча (9, 10 день) Козоріг/Водолій Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін, плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива), виноград, аґрус, смородина, малина, ожина 5 жовтня, середа Зростаюча (10, 11 день) Водолій Дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, клематис, троянди 6 жовтня, четвер Зростаюча (11, 12 день) Водолій/Риби Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, клематис, троянди 7 жовтня, п'ятниця Зростаюча (12, 13 день) Риби Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), виноград, аґрус, смородина, малина, ожина 8 жовтня, субота Зростаюча (13, 14 день) Риби/Овен Виноград, аґрус, смородина, малина, ожина 9 жовтня, неділя Повний місяць (14, 15 день) Овен Не рекомендується працювати з рослинами 10 жовтня, понеділок Спадаюча (15, 16 день) Овен/Телець Не рекомендується працювати з рослинами 11 жовтня, вівторок Спадаюча (16, 17 день) Телець Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін 12 жовтня, середа Спадаюча (17, 18 день) Телець Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін 13 жовтня, четвер Спадаюча (18, 19 день) Телець/Близнюки Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін 14 жовтня, п'ятниця Спадаюча (19, 20 день) Близнюки Малопродуктивний знак Зодіаку 15 жовтня, субота Спадаюча (20, 21 день) Близнюки/Рак Малопродуктивний знак Зодіаку 16 жовтня, неділя Спадаюча (21, 22 день) Рак Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін, Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) 17 жовтня, понеділок Третя чверть (22, 23 день) Рак Малопродуктивний знак Зодіаку 18 жовтня, вівторок Спадаюча (23, 24 день) Рак/Лев Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін, Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) 19 жовтня, середа Спадаюча (24 день) Лев Неродючий знак Зодіаку 20 жовтня, четвер Спадаюча (24, 25 день) Лев/Діва Неродючий знак Зодіаку 21 жовтня, п'ятниця Спадаюча (25, 26 день) Діва Неродючий знак Зодіаку 22 жовтня, субота Спадаюча (26, 27 день) Діва Неродючий знак Зодіаку 23 жовтня, неділя Спадаюча (27, 28 день) Діва/Терези Неродючий знак Зодіаку 24 жовтня, понеділок Спадаюча (28, 29 день) Терези Несприятливі (заборонені) для посівів дні у жовтні 2022 року 25 жовтня, вівторок Молодик (29, 30, 1 день) Терези/Скорпіон Не рекомендується працювати з рослинами 26 жовтня, середа Зростаюча (1, 2 день) Скорпіон Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін 27 жовтня, четвер Зростаюча (2, 3 день) Скорпіон/Стрілець Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін 28 жовтня, п'ятниця Зростаюча (3, 4 день) Стрілець Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін 29 жовтня, субота Зростаюча (4, 5 день) Стрілець/Козоріг Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін 30 жовтня, неділя Зростаюча (5, 6 день) Козоріг Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін, плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива), виноград, аґрус, смородина, малина, ожина 31 жовтня, понеділок Зростаюча (6, 7 день) Козоріг/Водолій Цибуля (батун, шнитт), цибуля на ріпку, часник, хрін, плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива), виноград, аґрус, смородина, малина, ожина

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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