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Місячний посівний календар на січень 2023: коли і що садити
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У січні продовжується зима й з'являється нова робота на городі та у теплицях. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у січні 2023.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У січні триває сезон роботи у теплиці.
До теми: Магнітні бурі у січні 2023: календар, коли небезпечні дати в Україні
Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на січень 2023!
Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у січні 2023 року – 1, 24, 25 січня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у січні 2023 року – 8 січня!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 січня, неділя
|
Зростаюча (9, 10 день)
|
Телець
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
2 січня, понеділок
|
Зростаюча (10, 11 день)
|
Телець
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
3 січня, вівторок
|
Зростаюча (11, 12 день)
|
Телець/Близнюки
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
4 січня, середа
|
Зростаюча (12, 13 день)
|
Близнюки
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти
|
5 січня, четвер
|
Зростаюча (13, 14 день)
|
Близнюки/Рак
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти
|
6 січня, п'ятниця
|
Зростаюча (14, 15 день)
|
Рак
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
7 січня, субота
|
Повний місяць (15, 16 день)
|
Рак
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
8 січня, неділя
|
Спадаюча (16, 17 день)
|
Рак/Лев
|НЕ рекомендується працювати з рослинами
|
9 січня, понеділок
|
Спадаюча (17, 18 день)
|
Лев
|
НЕ рекомендується працювати з рослинами
|
10 січня, вівторок
|
Спадаюча (18, 19 день)
|
Лев/Діва
|
НЕ рекомендується працювати з рослинами
|
11 січня, середа
|
Спадаюча (19, 20 день)
|
Діва
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач, редиска, редька, дайкон
|
12 січня, четвер
|
Спадаюча (20, 21 день)
|
Діва
|
знак Зодіаку середньої родючості
|
13 січня, п'ятниця
|
Спадаюча (21, 22 день)
|
Діва/Терези
|
знак Зодіаку середньої родючості
|
14 січня, субота
|
Спадаюча (22 день)
|
Терези
|
знак Зодіаку середньої родючості
|
15 січня, неділя
|
Третя чверть (22, 23 день)
|
Терези/Скорпіон
|
знак Зодіаку середньої родючості
|
16 січня, понеділок
|
Спадаюча (23, 24 день)
|
Скорпіон
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
17 січня, вівторок
|
Спадаюча (24, 25 день)
|
Скорпіон/Стрілець
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа
|
18 січня, середа
|
Спадаюча (25, 26 день)
|
Стрілець
|
НЕ рекомендується працювати з рослинами
|
19 січня, четвер
|
Спадаюча (26, 27 день)
|
Стрілець/Козоріг
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач
|
20 січня, п'ятниця
|
Спадаюча (27, 28 день)
|
Козоріг
|
НЕ рекомендується працювати з рослинами
|
21 січня, субота
|
Молодик (28, 29, 1 день)
|
Козоріг/Водолій
|
НЕ рекомендується працювати з рослинами
|
22 січня, неділя
|
Зростаюча (1, 2 день)
|
Водолій
|
НЕ рекомендується працювати з рослинами
|
23 січня, понеділок
|
Зростаюча (2, 3 день)
|
Водолій/Риби
|
НЕ рекомендується працювати з рослинами
|
24 січня, вівторок
|
Зростаюча (3, 4 день)
|
Риби
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
25 січня, середа
|
Зростаюча (4, 5 день)
|
Риби/Овен
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
26 січня, четвер
|
Зростаюча (5, 6 день)
|
Овен
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), редиска, редька, дайкон
|
27 січня, п'ятниця
|
Зростаюча (6, 7 день)
|
Овен
|
неродючий знак Зодіаку
|
28 січня, субота
|
Перша чверть (7, 8 день)
|
Овен/Телець
|
неродючий знак Зодіаку
|
29 січня, неділя
|
Зростаюча (8, 9 день)
|
Телець
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
30 січня, понеділок
|
Зростаюча (9, 10 день)
|
Телець/Близнюки
|
Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівач, капуста (в т.ч. кольорова, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, редиска, редька, дайкон
|
31 січня, вівторок
|Зростаюча (10, 11 день)
|Близнюки
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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