На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Місячний посівний календар на липень 2022: коли і що садити
-
- 96
У липні літо у самому розпалі й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у липні 2022.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У липні триває сезон активної роботи на городі.
І ще: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на липень 2022!
Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у липні 2022 року – 4, 30 липня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у липні 2022 року – 9, 10, 24, 24 липня!
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 липня, п'ятниця
|Зростаюча (2, 3 день)
|Рак/Лев
|
Часник озимий
|
2 липня, субота
|Зростаюча (3, 4 день)
|Лев
|
Часник озимий
|
3 липня, неділя
|Зростаюча (4, 5 день)
|Лев/Діва
|
Зелень, редька, редиска, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий
|
4 липня, понеділок
|
Зростаюча (5, 6 день)
|Діва
|
Зелень, редька, редиска, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий
|
5 липня, вівторок
|Зростаюча (6, 7 день)
|Діва
|
Зелень, редька, редиска, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий
|
6 липня, середа
|Зростаюча (7, 8 день)
|Діва/Терези
|
Капуста, морква, пастернак, часник озимий
|
7 липня, четвер
|Перша чверть (8, 9 день)
|Терези
|
Займіться пасинкуванням і прищепленням
|
8 липня, п'ятниця
|Зростаюча (9, 10 день)
|Терези/Скорпіон
|
Редька, редиска, селера коренева, капуста
|
9 липня, субота
|Зростаюча (10, 11 день)
|Скорпіон
|
Несприятливий і заборонений для посадок день
|
10 липня, неділя
|Зростаюча (11, 12 день)
|Скорпіон/Стрілець
|
Несприятливий і заборонений для посадок день
|
11 липня, понеділок
|Зростаюча (12, 13 день)
|Стрілець
|
Обробіть від шкідників, видаліть сухі парості
|
12 липня, вівторок
|Зростаюча (13, 14 день)
|Стрілець/Козоріг
|
Обробіть від шкідників, видаліть сухі парості
|
13 липня, середа
|Повний місяць (14, 15 день)
|Козоріг
|
Капуста, огірки
|
14 липня, четвер
|Спадаюча (15, 16 день)
|Козоріг/Водолій
|
Капуста, огірки
|
15 липня, п'ятниця
|Спадаюча (16, 17 день)
|Водолій
|
Капуста, огірки, томати
|
16 липня, субота
|Спадаюча (17, 18 день)
|Водолій/Риби
|
Огірки, томати
|
17 липня, неділя
|Спадаюча (18, 19 день)
|Риби
|
Зелень, огірки, томати, цибуля, перець, баклажан
|
18 липня, понеділок
|
Спадаюча (19, 20 день)
|Риби/Овен
|
Зелень, томати, цибуля, перець, баклажан
|
19 липня, вівторок
|
Спадаюча (20, 21 день)
|Овен
|
Зелень, томати, цибуля, перець, баклажан
|
20 липня, середа
|
Третя чверть (21, 22 день)
|Овен/Телець
|
Зелень, капуста, цибуля
|
21 липня, четвер
|
Спадаюча (22, 23 день)
|Телець
|
Капуста, цибуля
|
22 липня, п'ятниця
|
Спадаюча (23, 24 день)
|Телець
|
Зелень, капуста, томати, цибуля, перець, баклажан
|
23 липня, субота
|
Спадаюча (24 день)
|Телець/Близнюки
|
Зелень
|
24 липня, неділя
|Спадаюча (24, 25 день)
|Близнюки
|
Несприятливий і заборонений для посадок день
|
25 липня, понеділок
|Спадаюча (25, 26 день)
|Близнюки/Рак
|
Несприятливий і заборонений для посадок день
|
26 липня, вівторок
|Спадаюча (26, 27 день)
|Рак
|Зелень, капуста
|
27 липня, середа
|Спадаюча (27, 28 день)
|Рак
|Зелень, капуста
|
28 липня, четвер
|Молодик (28, 29, 1 день)
|Рак/Лев
|Зелень, капуста
|
29 липня, п'ятниця
|Зростаюча (1, 2 день)
|Лев
|Займіться збором врожаю та консервуванням
|
30 липня, субота
|Зростаюча (2, 3 день)
|Лев/Діва
|
Редька, редиска, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий
|
31 липня, неділя
|Зростаюча (3, 4 день)
|Діва
|Редька, редиска, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
До теми: Місячний календар стрижок на липень 2022: дні, коли стригти волосся
-
08:21Як правильно захистити шкіру від сонця влітку: поради медиків
- 30 червня
-
20:521 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:1910-річна чемпіонка світу з шашок збирає гроші на ЗСУ вуличними партіями у Києві
-
19:54США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
-
19:21Триматись своїх: Pianoбой випустив свою першу пісню від початку війни
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:53У Львові в рамках дерусифікації перейменують низку вулиць: перелік
-
18:22Коли українці зможуть купувати паливо без обмежень
-
17:54Скільки українців виступають проти куріння електронних сигарет у громадських місцях
-
17:22Міністр оборони розповів, скільки "Байрактарів" Україна придбала від початку війни
-
16:53Ех, яблучко: Дударик презентував шосту пісню проєкту "Прийняття"
-
16:23Олег Псюк потрапив на обкладинку журналу Ukrainian People
-
15:51Понад половина українців вірять, що ЗСУ зможе повернути всі території України
-
15:23В Україні контролюватимуть безпритульних тварин за європейськими стандартами
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:53Як працюватимуть дитячі майданчики у торгових центрах Києва
-
14:22"Ой, у лузі червона калина": встановили світовий рекорд з одночасного виконання пісні
-
13:54Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка
-
13:20В українських потягах може з'явитися інтернет від Starlink до кінця 2022 року
-
12:53Місячний посівний календар на липень 2022: коли і що садити
-
12:25Три українські проєкти отримали відзнаки на фестивалі Cannes Lions
-
11:52Вихідні і свята у липні 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
11:23Укрзалізниця провела індексацію тарифів: вартість вантажоперевезень зросте на 70%
-
10:53Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз" – що це означає для українців
-
10:21У Європі заборонять ароматизовані стіки для пристроїв нагрівання тютюну
- 30 червня
-
19:54США анонсували новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
-
17:22Міністр оборони розповів, скільки "Байрактарів" Україна придбала від початку війни
-
13:54Як приготувати справжній український квас: рецепт з буряку від Клопотенка
-
10:53Україна та ЄС підписали "транспортний безвіз" – що це означає для українців
- 29 червня
-
20:52Як приготувати ідеальний лимонад: простий рецепт від Клопотенка
-
18:23Укрзалізниця визначила ТОП 5 найкращих залізничних вокзалів
-
15:25Українська рок-музика: 5 нових гуртів, які варто додати у свій плейлист
-
10:25Призов на військову службу жінок в Україні: 4 популярні фейки
- 28 червня
-
19:45Народна розвідка працює: як правильно користуватися чат-ботом єВорог – відеоінструкція
-
16:22Три Байрактари, на які ми зібрали 600 мільйонів гривень, Україна отримає безкоштовно
-
13:47Будівництво найбожевільніших місць світу: сервіс Airbnb виділить 10 мільйонів доларів
-
09:54Як зробити, щоб собака менше стресувала під час вимушеного переїзду
- 27 червня
-
19:54Україна піднялася у світовому рейтингу паспортів
-
16:51В Україні з'явиться власний смартфон: над гаджетом працює стартап Solana
-
13:24Біолабораторії та зброя масового ураження: у МОЗ назвали міфи, які поширює Росія
-
10:52Феєрверки та машини без глушників: що заборонено у Києві під час воєнного стану
- 26 червня
-
19:31Як боротися з сонливістю за кермом, що викликана спекою: актуальні поради для водіїв
-
17:17Де шукати укриття у своєму місті: карти Львова, Києва, Харкова та інших регіонів
-
14:51Що робити під час війни, щоб підтримати себе: поради на день
-
09:56Посилення спеки та грози: погода в Україні 26 червня
-
08:2330 синонімів до слова "деруни": як в Україні називають драники
- 25 червня
-
19:54Нічого не дає й 30 років очікування: руйнуємо поширені фейки про кандидатство України в ЄС
-
17:50Новини цікавлять менше: які сайти тепер активніше відвідують українці
-
15:23DETACH випустили трек "Кінцева" про останню зупинку окупантів
-
12:21Том Фелтон, який зіграв Драко Малфоя, записав відео у підтримку Україну