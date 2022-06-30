Місячний посівний календар на липень 2022: коли і що садити

У липні літо у самому розпалі й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у липні 2022.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У липні триває сезон активної роботи на городі.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на липень 2022!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у липні 2022 року – 4, 30 липня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у липні 2022 року – 9, 10, 24, 24 липня!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 липня, п'ятниця Зростаюча (2, 3 день) Рак/Лев Часник озимий 2 липня, субота Зростаюча (3, 4 день) Лев Часник озимий 3 липня, неділя Зростаюча (4, 5 день) Лев/Діва Зелень, редька, редиска, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий 4 липня, понеділок Зростаюча (5, 6 день) Діва Зелень, редька, редиска, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий 5 липня, вівторок Зростаюча (6, 7 день) Діва Зелень, редька, редиска, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий 6 липня, середа Зростаюча (7, 8 день) Діва/Терези Капуста, морква, пастернак, часник озимий 7 липня, четвер Перша чверть (8, 9 день) Терези Займіться пасинкуванням і прищепленням 8 липня, п'ятниця Зростаюча (9, 10 день) Терези/Скорпіон Редька, редиска, селера коренева, капуста 9 липня, субота Зростаюча (10, 11 день) Скорпіон Несприятливий і заборонений для посадок день 10 липня, неділя Зростаюча (11, 12 день) Скорпіон/Стрілець Несприятливий і заборонений для посадок день 11 липня, понеділок Зростаюча (12, 13 день) Стрілець Обробіть від шкідників, видаліть сухі парості 12 липня, вівторок Зростаюча (13, 14 день) Стрілець/Козоріг Обробіть від шкідників, видаліть сухі парості 13 липня, середа Повний місяць (14, 15 день) Козоріг Капуста, огірки 14 липня, четвер Спадаюча (15, 16 день) Козоріг/Водолій Капуста, огірки 15 липня, п'ятниця Спадаюча (16, 17 день) Водолій Капуста, огірки, томати 16 липня, субота Спадаюча (17, 18 день) Водолій/Риби Огірки, томати 17 липня, неділя Спадаюча (18, 19 день) Риби Зелень, огірки, томати, цибуля, перець, баклажан 18 липня, понеділок Спадаюча (19, 20 день) Риби/Овен Зелень, томати, цибуля, перець, баклажан 19 липня, вівторок Спадаюча (20, 21 день) Овен Зелень, томати, цибуля, перець, баклажан 20 липня, середа Третя чверть (21, 22 день) Овен/Телець Зелень, капуста, цибуля 21 липня, четвер Спадаюча (22, 23 день) Телець Капуста, цибуля 22 липня, п'ятниця Спадаюча (23, 24 день) Телець Зелень, капуста, томати, цибуля, перець, баклажан 23 липня, субота Спадаюча (24 день) Телець/Близнюки Зелень 24 липня, неділя Спадаюча (24, 25 день) Близнюки Несприятливий і заборонений для посадок день 25 липня, понеділок Спадаюча (25, 26 день) Близнюки/Рак Несприятливий і заборонений для посадок день 26 липня, вівторок Спадаюча (26, 27 день) Рак Зелень, капуста 27 липня, середа Спадаюча (27, 28 день) Рак Зелень, капуста 28 липня, четвер Молодик (28, 29, 1 день) Рак/Лев Зелень, капуста 29 липня, п'ятниця Зростаюча (1, 2 день) Лев Займіться збором врожаю та консервуванням 30 липня, субота Зростаюча (2, 3 день) Лев/Діва Редька, редиска, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий 31 липня, неділя Зростаюча (3, 4 день) Діва Редька, редиска, селера коренева, капуста, морква, пастернак, часник озимий

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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