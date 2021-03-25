Місячний посівний календар на квітень 2021: коли і що садити

У квітні продовжується весна й з'являється робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай, проте вже потрібно готуватися до посіву. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у квітні.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У квітні готують землю до нового сезону посадки.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на квітень 2021!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у квітні 2021 року – 13, 19, 28 квітня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у квітні 2021 року – 11 квітня!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 квітня, четвер Спадаюча (19 день) Стрілець Посів в цей період сприяє швидкому зростанню, але врожай буде незначним. 2 квітня, п'ятниця Спадаюча (19, 20 день) Стрілець Редис, редька, дайкон, часник, цибуля-порей, ревінь, спаржа, картопля 3 квітня, субота Спадаюча (20, 21 день) Козоріг Морква, буряк, петрушка на корінь, цибуля на ріпку, часник, картопля 4 квітня, неділя Третя чверть (21, 22 день) Козоріг Картопля 5 квітня, понеділок Спадаюча (22, 23 день) Водолій Коріння більш крихке та чутливе у порівнянні зі стеблами рослин, тому пошкодження їх в цей період може згубно позначитися на рослинах. 6 квітня, вівторок Спадаюча (23, 24 день) Водолій Томат, огірки 7 квітня, середа Спадаюча (24, 25 день) Риби Перець, томат, огірки, кавун, диня, гарбуз, кабачок, патисон, капуста молода, капуста цвітна 8 квітня, четвер Спадаюча (25, 26 день) Риби Перець, баклажан, томат, огірки, горох, боби, фасоль, салат, кріп, капуста червонокачанна, капуста пізня 9 квітня, п'ятниця Спадаюча (26, 27 день) Риби Перець, огірки, кріп 10 квітня, субота Спадаюча (27, 28 день) Овен Перець, огірки, кріп 11 квітня, неділя Спадаюча (28, 29 день) Овен Перець, баклажан, томат, огірки, кавун, диня, горох, боби, фасоль, кріп, капуста молода, капуста цвітна 12 квітня, понеділок Молодик (29, 1, 2 день) Телець Перець, баклажан, томат, огірки, кавун, диня, гарбуз, кабачок, патисон, горох, боби, фасоль, салат, кріп, капуста червонокачанна, капуста пізня 13 квітня, вівторок Зростаюча (2, 3 день) Телець Томат 14 квітня, середа Зростаюча (3, 4 день) Телець Посіяні рослини довго не сходять. У них багато пагонів, рясне, тривале і красиве цвітіння, міцна коренева система, але мала врожайність, рослини будуть кремезними та невисокими. 15 квітня, четвер Зростаюча (4, 5 день) Близнюки Перець 16 квітня, п'ятниця Зростаюча (5, 6 день) Близнюки Перець 17 квітня, субота Зростаюча (6, 7 день) Рак Перець 18 квітня, неділя Зростаюча (7, 8 день) Рак Перець, томат, огірки, кавун, диня, гарбуз, кабачок, патисон, горох, боби, фасоль, салат, кріп, капуста молода, капуста цвітна, капуста червонокачанна, капуста пізня 19 квітня, понеділок Зростаюча (8, 9 день) Рак Урожай буде рясний, але під його вагою тендітні стебла часто ламаються. Плоди виходять дуже соковитими, тому довго зберігатися не можуть. 20 квітня, вівторок Перша чверть (9, 10 день) Лев Морква, буряк, редис, редька, дайкон, часник, цибуля-порей, ревінь, спаржа 21 квітня, середа Зростаюча (10, 11 день) Лев Морква, буряк, петрушка на корінь, цибуля на ріпку, часник, картопля 22 квітня, четвер Зростаюча (11, 12 день) Діва Картопля 23 квітня, п'ятниця Зростаюча (12, 13 день) Діва Редис, редька, дайкон, цибуля на ріпку, картопля 24 квітня, субота Зростаюча (13, 14 день) Терези Морква, буряк, огірки, петрушка на корінь, часник, цибуля-порей, ревінь, спаржа, картопля 25 квітня, неділя Зростаюча (14, 15 день) Терези Морква, буряк, редис, редька, дайкон, цибуля-порей, ревінь, спаржа, картопля 26 квітня, понеділок Зростаюча (15, 16 день) Скорпіон Петрушка на корінь, редис, редька, дайкон, цибуля на ріпку, часник, картопля 27 квітня, вівторок Повний місяць (16, 17 день) Скорпіон Рослини досить витривалі, стійкі проти хвороб, але сприйнятливі до інфекції, що проникає через відкриті рани. 28 квітня, середа Спадаюча (17, 18 день) Стрілець Буде рясний врожай, який добре зберігається, великі плоди з яскраво вираженим смаком і запахом. Багато насіння, вони високої якості та нормально зберігаються. 29 квітня, четвер Спадаюча (18, 19 день) Стрілець Редис, редька, дайкон, часник, цибуля-порей, ревінь, спаржа, картопля 30 квітня, п'ятниця Спадаюча (19 день) Козоріг Морква, буряк, петрушка на корінь, цибуля на ріпку, часник, картопля

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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