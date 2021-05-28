Місячний посівний календар на червень 2021: коли і що садити

У червні розпочинається літо й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай то якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у червні.

Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У червні починається новий сезон посадки та починається новий активний сезон.

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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на червень 2021!

Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у червні 2021 року – 28 червня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у червні 2021 року – 5, 9, 10 та 24 червня!

День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити: 1 червня, вівторок Спадаюча (20, 21 день) Водолій Огірки. День вважається неродючим, посіви та посадки рослин не рекомендуються. Можна боротися з бур'янами та шкідниками, косити траву. 2 червня, середа Третя чверть (21, 22 день) Риби Посадка цибулевих культур, капусти, моркви, картоплі, гороху. Можна вносити органічні добрива. 3 червня, четвер Спадаюча (22, 23 день) Риби Не рекомендується обрізка та обробка рослин хімічними препаратами. 4 червня, п'ятниця Спадаюча (23, 24 день) Овен Не рекомендуються посіви та посадки більшості культур. Можна проріджувати сходи, проводити обрізку рослин і дерев, вносити добрива. 5 червня, субота Спадаюча (24, 25 день) Овен Не рекомендуються посіви та посадки більшості культур. Можна проріджувати сходи, проводити обрізку рослин і дерев, вносити добрива. 6 червня, неділя Спадаюча (25, 26 день) Телець Дворічні та багаторічні, цибулинні та бульбові, плодові дерева, аґрус, смородина, виноград, малина, ожина, полуниця, суниця, цибуля (насіння), хрін, картопля, топінамбур, гарбуз, баштанні, редис, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), огірки, цибуля-севок, часник, капуста, спаржа 7 червня, понеділок Спадаюча (26, 27 день) Телець Дворічні та багаторічні, цибулинні та бульбові, плодові дерева, аґрус, смородина, виноград, малина, ожина, полуниця, суниця, цибуля (насіння), хрін, картопля, топінамбур, гарбуз, баштанні, редис, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), огірки, цибуля-севок, часник, капуста, спаржа 8 червня, вівторок Спадаюча (27, 28 день) Телець Дворічні та багаторічні, цибулинні та бульбові, плодові дерева, аґрус, смородина, виноград, малина, ожина, полуниця, суниця, цибуля (насіння), хрін, картопля, топінамбур, гарбуз, баштанні, редис, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь) 9 червня, середа Спадаюча (28, 29 день) Близнюки Період молодика. Роботи з рослинами не проводяться. Можна видаляти бур'яни та обрізати хворі гілки. 10 червня, четвер Молодик (29, 30, 1 день) Близнюки Період молодика. Роботи з рослинами не проводяться. Можна видаляти бур'яни та обрізати хворі гілки. 11 червня, п'ятниця Зростаюча (1, 2 день) Рак Період молодика. Роботи з рослинами не проводяться. Можна видаляти бур'яни та обрізати хворі гілки. 12 червня, субота Зростаюча (2, 3 день) Рак Рясний полив і підгодівля, заготівля лікарських рослин. 13 червня, неділя Зростаюча (3, 4 день) Рак Плодові дерева, аґрус, смородина, малина, ожина, виноград, полуниця, суниця, зелень, салат, кріп, базилік, листова петрушка, фенхель, кіндза, кмин, гірчиця та інші, перець солодкий, горох, боби, квасоля, баклажани, кабачки, томати, огірки, гіркий перець, однорічні, гарбуз, баштанні, капуста, спаржа 14 червня, понеділок Зростаюча (4, 5 день) Лев Висаджують гірчицю, селера, шпинат, салат, кріп. Висаджувати розсаду капусти, томатів, перцю, баклажанів. Посадка однорічних квітів, троянд, малини. Також можна висаджувати помідори, баклажан, кольорову капусту. 15 червня, вівторок Зростаюча (5, 6 день) Лев День вважається не дуже родючим. Хороший день для оранки та розпушування ґрунту, підготовки грядок, внесення добрив. 16 червня, середа Зростаюча (6, 7 день) Діва Полуниця, суниця, гіркий перець, однорічні 17 червня, четвер Зростаюча (7, 8 день) Діва Полуниця, суниця, гіркий перець, однорічні 18 червня, п'ятниця Перша чверть (8, 9 день) Терези Плодові дерева, аґрус, смородина, малина, ожина, перець солодкий, горох, боби, квасоля, баклажани, кабачки, томати, картопля, топінамбур, гіркий перець, цибулинні та бульбові, цибуля (насіння), хрін 19 червня, субота Зростаюча (9, 10 день) Терези Плодові дерева, аґрус, смородина, малина, ожина, перець солодкий, горох, боби, квасоля, баклажани, кабачки, томати, картопля, топінамбур, цибулинні та бульбові 20 червня, неділя Зростаюча (10, 11 день) Терези Перець солодкий, горох, боби, квасоля, баклажани, кабачки, томати, картопля, топінамбур, цибулинні та бульбові 21 червня, понеділок Зростаюча (11, 12 день) Скорпіон Зелень, салат, кріп, базилік, листова петрушка, фенхель, кіндза, кмин, гірчиця та інші, перець солодкий, горох, боби, квасоля, баклажани, кабачки, томати, огірки, дворічні та багаторічні, однорічні, цибулинні та бульбові, гарбуз, баштанні, капуста, спаржа, цибуля (насіння), хрін 22 червня, вівторок Зростаюча (12, 13 день) Скорпіон Зелень, салат, кріп, базилік, листова петрушка, фенхель, кіндза, кмин, гірчиця та інші, перець солодкий, горох, боби, квасоля, баклажани, кабачки, томати, огірки, дворічні та багаторічні, однорічні, цибулинні та бульбові, цибуля (насіння), хрін, капуста, спаржа 23 червня, середа Зростаюча (13, 14 день) Стрілець День повного місяця. Рослини дуже вразливі. 24 червня, четвер Повний місяць (14, 15 день) Стрілець День повного місяця. Рослини дуже вразливі. 25 червня, п'ятниця Спадаюча (15, 16 день) Козоріг Плодові дерева, аґрус, смородина, малина, ожина, редис, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), дворічні та багаторічні, картопля, топінамбур, цибуля (насіння), хрін 26 червня, субота Спадаюча (16, 17 день) Козоріг Плодові дерева, аґрус, смородина, малина, ожина, редис, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), дворічні та багаторічні, картопля, топінамбур, цибуля (насіння), хрін 27 червня, неділя Спадаюча (17, 18 день) Водолій Плодові дерева, аґрус, смородина, малина, ожина, виноград, полуниця, суниця, зелень, салат, кріп, базилік, листова петрушка, фенхель, кіндза, кмин, гірчиця та інші, редис, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), дворічні та багаторічні, картопля, топінамбур, огірки, однорічні, цибулинні та бульбові, капуста, спаржа, гарбуз, баштанні 28 червня, понеділок Спадаюча (18 день) Водолій Плодові дерева, аґрус, смородина, малина, ожина, виноград, полуниця, суниця, зелень, салат, кріп, базилік, листова петрушка, фенхель, кіндза, кмин, гірчиця та інші, редис, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), дворічні та багаторічні, картопля, топінамбур, цибуля-севок, часник, однорічні, цибулинні та бульбові, капуста, спаржа, гарбуз, баштанні 29 червня, вівторок Спадаюча (18, 19 день) Риби Зелень, салат, кріп, базилік, листова петрушка, фенхель, кіндза, кмин, гірчиця та інші, цибуля-севок, часник, капуста, спаржа 30 червня, середа Спадаюча (19, 20 день) Риби Зелень, салат, кріп, базилік, листова петрушка, фенхель, кіндза, кмин, гірчиця та інші,

Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.

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