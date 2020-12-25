Місячний календар стрижок на січень 2021: дні, коли стригти волосся

Місячний календар на січень 2021 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на січень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню у січні, аби зміни іміджу не розчарували вас.

Коли можна стригти волосся у січні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

СІЧЕНЬ 2021 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Місячний календар стрижок на січень

1 січня . Стрижка під знаком зодіаку Лев дуже сприятливо впливає на стан волосся: пасма стануть густішими, об'ємними, а укладки виходитимуть максимально вдалими. Сьогодні будь-які маніпуляції з волоссям пройдуть добре, в тому числі фарбування і тонування.

. Стрижка під знаком зодіаку Лев дуже сприятливо впливає на стан волосся: пасма стануть густішими, об'ємними, а укладки виходитимуть максимально вдалими. Сьогодні будь-які маніпуляції з волоссям пройдуть добре, в тому числі фарбування і тонування. 2 січня . Стрижка сьогодні посилить вашу харизму і природну привабливість, а також допоможе позбутися від невдач. Тому візит до перукаря – однозначно хороша ідея. У разі, якщо ви хочете завести ділові контакти, пофарбуйте волосся рослинними барвниками.

. Стрижка сьогодні посилить вашу харизму і природну привабливість, а також допоможе позбутися від невдач. Тому візит до перукаря – однозначно хороша ідея. У разі, якщо ви хочете завести ділові контакти, пофарбуйте волосся рослинними барвниками. 3 січня . Зміна іміджу сьогодні подарує вам харизму і жіночність, а також додасть сили для нових досягнень. Однак для того, щоб не зіпсувати позитивний настрій, фарбування і тонування волосся варто відкласти на інший день.

. Зміна іміджу сьогодні подарує вам харизму і жіночність, а також додасть сили для нових досягнень. Однак для того, щоб не зіпсувати позитивний настрій, фарбування і тонування волосся варто відкласти на інший день. 4 січня . Зміна зачіски в цей день допоможе вам розкрити та активізувати творчий потенціал і надихнути на нові цілі. Сьогодні вдало пройдуть всі процедури зі зміною кольору, а особливо – фарбування у світлий відтінок. Він допоможе завести нові знайомства.

. Зміна зачіски в цей день допоможе вам розкрити та активізувати творчий потенціал і надихнути на нові цілі. Сьогодні вдало пройдуть всі процедури зі зміною кольору, а особливо – фарбування у світлий відтінок. Він допоможе завести нові знайомства. 5 січня . Стрижка у цей день може погано вплинути на стан вашого волосся: кінчики почнуть сіктися і ламатися, а також стануть більш схильними до випадання. Однак оздоровчі процедури для шкіри голови підуть на користь.

. Стрижка у цей день може погано вплинути на стан вашого волосся: кінчики почнуть сіктися і ламатися, а також стануть більш схильними до випадання. Однак оздоровчі процедури для шкіри голови підуть на користь. 6 січня . Зміна іміджу сьогодні може позбавити вас душевного спокою, загострити внутрішні страхи та навіть привести до депресії. Порада астрологів: пофарбуйте волосся в відтінок, близький до натурального, це допоможе надихнутися на реалізацію задуманих планів.

. Зміна іміджу сьогодні може позбавити вас душевного спокою, загострити внутрішні страхи та навіть привести до депресії. Порада астрологів: пофарбуйте волосся в відтінок, близький до натурального, це допоможе надихнутися на реалізацію задуманих планів. 7 січня . Прекрасний день для оздоровчих і поживних процедур для волосся. При цьому не обов'язково відвідувати майстра, навіть домашній догляд принесе дуже вдалий результат для сухого і пошкодженого волосся. Решта маніпуляцій з волоссям сьогодні вкрай небажані.

. Прекрасний день для оздоровчих і поживних процедур для волосся. При цьому не обов'язково відвідувати майстра, навіть домашній догляд принесе дуже вдалий результат для сухого і пошкодженого волосся. Решта маніпуляцій з волоссям сьогодні вкрай небажані. 8 січня . Скорпіон – вкрай нестабільний знак, який може несприятливо вплинути на стан волосся і, крім цього, принести негативні емоції. Тому стригтися 8 січня небажано. Однак цей день підходить для фарбування волосся натуральними барвниками та оздоровчих процедур.

. Скорпіон – вкрай нестабільний знак, який може несприятливо вплинути на стан волосся і, крім цього, принести негативні емоції. Тому стригтися 8 січня небажано. Однак цей день підходить для фарбування волосся натуральними барвниками та оздоровчих процедур. 9 січня . Стрижка в цей день може сповільнити ріст волосся, тому всім, хто відрощує волосся, похід в салон протипоказаний. Але якщо зберегти довжину і форму надовго входить у ваші плани – сміливо записуйтеся до майстра. Розгляньте варіант фарбування волосся у світліший відтінок. Це допоможе вам справити враження на правильних людей.

. Стрижка в цей день може сповільнити ріст волосся, тому всім, хто відрощує волосся, похід в салон протипоказаний. Але якщо зберегти довжину і форму надовго входить у ваші плани – сміливо записуйтеся до майстра. Розгляньте варіант фарбування волосся у світліший відтінок. Це допоможе вам справити враження на правильних людей. 10 січня . Місячний календар стрижок описує цей день, як сприятливий для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Наприклад, зміна кольору волосся подарує вам позитивну енергію і допоможе стати на шлях до фінансового добробуту, а стрижка – підвищить популярність. Доглядайте за своїм волоссям у січні

. Місячний календар стрижок описує цей день, як сприятливий для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Наприклад, зміна кольору волосся подарує вам позитивну енергію і допоможе стати на шлях до фінансового добробуту, а стрижка – підвищить популярність. 11 січня . Змінивши зачіску сьогодні, ви ризикуєте відштовхнути важливих для вас людей. Але не поспішайте скасовувати похід в салон 11 січня, сьогодні підуть на користь оздоровчі процедури – волосся зміцниться, покращиться структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться.

. Змінивши зачіску сьогодні, ви ризикуєте відштовхнути важливих для вас людей. Але не поспішайте скасовувати похід в салон 11 січня, сьогодні підуть на користь оздоровчі процедури – волосся зміцниться, покращиться структура, ріст прискориться, випадання волосся помітно зменшиться. 12 січня . Загальний вплив Місяця на стан волосся в цей день вкрай сприятливий. Нова зачіска і свіжий відтінок волосся в цей день залучать у ваше життя позитивну енергетику, здоров'я і грошовий добробут. Особливо сприятливо стрижка вплине на тих, хто хоче підвищити популярність і авторитет у суспільстві.

. Загальний вплив Місяця на стан волосся в цей день вкрай сприятливий. Нова зачіска і свіжий відтінок волосся в цей день залучать у ваше життя позитивну енергетику, здоров'я і грошовий добробут. Особливо сприятливо стрижка вплине на тих, хто хоче підвищити популярність і авторитет у суспільстві. 13 січня . Саме сьогодні нова зачіска подарує величезну кількість енергії. Робіть короткі стрижки, якщо хочете зберегти їх надовго. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям – забарвлення, тонування, знебарвлення, укладання. Відмовитися варто тільки від хімічної завивки – результат може вам не сподобатися.

. Саме сьогодні нова зачіска подарує величезну кількість енергії. Робіть короткі стрижки, якщо хочете зберегти їх надовго. Вдало пройдуть практично всі процедури з волоссям – забарвлення, тонування, знебарвлення, укладання. Відмовитися варто тільки від хімічної завивки – результат може вам не сподобатися. 14 січня . Місяць у Водолії – сприятливий час для незвичайної для вас стрижки: експериментальне укладання або нова форма зачіски стане родзинкою вашого зовнішнього вигляду. Новий імідж посприяє налагодженню відносин з потрібними людьми та подарує щастя в родині.

. Місяць у Водолії – сприятливий час для незвичайної для вас стрижки: експериментальне укладання або нова форма зачіски стане родзинкою вашого зовнішнього вигляду. Новий імідж посприяє налагодженню відносин з потрібними людьми та подарує щастя в родині. 15 січня . Стрижка – не найкраща ідея у цей день, згідно з прогнозом місячного календаря стрижок. Вона може зірвати плани та спровокувати проблеми на роботі. Якщо хочете зберегти стабільність у фінансах, пофарбуйте волосся натуральними барвниками.

. Стрижка – не найкраща ідея у цей день, згідно з прогнозом місячного календаря стрижок. Вона може зірвати плани та спровокувати проблеми на роботі. Якщо хочете зберегти стабільність у фінансах, пофарбуйте волосся натуральними барвниками. 16 січня . 16 січня, під час наростального Місяця будь-який вплив на волосся буде дуже сприятливим: стрижка не тільки прискорить ріст волосся, але і налагодить потік позитивної енергії. Експерименти з формою, кольором і довжиною пасом надихнуть на нові досягнення.

. 16 січня, під час наростального Місяця будь-який вплив на волосся буде дуже сприятливим: стрижка не тільки прискорить ріст волосся, але і налагодить потік позитивної енергії. Експерименти з формою, кольором і довжиною пасом надихнуть на нові досягнення. 17 січня . На думку астрологів, цей день – не найвдаліший для походу в салон. 17 січня експерименти з кольором можуть зірвати ваші плани, а стрижене волосся забере з собою сили, енергію і, крім цього, може спровокувати появу лупи.

. На думку астрологів, цей день – не найвдаліший для походу в салон. 17 січня експерименти з кольором можуть зірвати ваші плани, а стрижене волосся забере з собою сили, енергію і, крім цього, може спровокувати появу лупи. 18 січня . Згідно з місячним календарем стрижок, сьогодні хороший день для зміни довжини, незвичайного тонування або фарбування в яскравий, не властивий вам колір. Ви можете зважитися на сміливі експерименти, оскільки наростальний Місяць допоможе швидко відростити волосся знову.

. Згідно з місячним календарем стрижок, сьогодні хороший день для зміни довжини, незвичайного тонування або фарбування в яскравий, не властивий вам колір. Ви можете зважитися на сміливі експерименти, оскільки наростальний Місяць допоможе швидко відростити волосся знову. 19 січня . Стрижку, заплановану на сьогодні, варто відкласти. Віддавши в цей день свої пасма в руки навіть найкращого майстра, ви можете спровокувати випадання і ламкість волосків. Якщо хочете побалувати себе б'юті-процедурами, зробіть масаж голови та накладіть живильну маску. Це допоможе прискорити зростання волосся.

. Стрижку, заплановану на сьогодні, варто відкласти. Віддавши в цей день свої пасма в руки навіть найкращого майстра, ви можете спровокувати випадання і ламкість волосків. Якщо хочете побалувати себе б'юті-процедурами, зробіть масаж голови та накладіть живильну маску. Це допоможе прискорити зростання волосся. 20 січня . Стрижка сьогодні – відмінна ідея, якщо вам необхідно позбутися від хронічного дискомфорту в певних сферах життя. Поєднавши стрижку, забарвлення і доглядові процедури, ви отримаєте шанс на поліпшення структури та прискорення росту волосся. Похід у салон краси в січні покращить настрій

. Стрижка сьогодні – відмінна ідея, якщо вам необхідно позбутися від хронічного дискомфорту в певних сферах життя. Поєднавши стрижку, забарвлення і доглядові процедури, ви отримаєте шанс на поліпшення структури та прискорення росту волосся. 21 січня . Стан волосся під впливом Тельця однозначно покращиться. Навіть мінімальна стрижка освіжить зачіску і разом з цим подарує вам позитивні емоції та життєву енергію. Фарбування і мелірування 21 січня також пройдуть успішно.

. Стан волосся під впливом Тельця однозначно покращиться. Навіть мінімальна стрижка освіжить зачіску і разом з цим подарує вам позитивні емоції та життєву енергію. Фарбування і мелірування 21 січня також пройдуть успішно. 22 січня . Абсолютно всі процедури з волоссям пройдуть успішно від стрижки та фарбування волосся, до корекції брів і епіляції. Процедури допоможуть позбутися від негативу і наповнять вас хорошими емоціями.

. Абсолютно всі процедури з волоссям пройдуть успішно від стрижки та фарбування волосся, до корекції брів і епіляції. Процедури допоможуть позбутися від негативу і наповнять вас хорошими емоціями. 23 січня . За місячним календарем стрижок, похід в салон сьогодні – хороша ідея. Навіть незначна зміна довжини волосся і забарвлення натуральними барвниками в цей день допоможе привернути увагу чоловічої статі та розв'язати проблеми на особистому фронті.

. За місячним календарем стрижок, похід в салон сьогодні – хороша ідея. Навіть незначна зміна довжини волосся і забарвлення натуральними барвниками в цей день допоможе привернути увагу чоловічої статі та розв'язати проблеми на особистому фронті. 24 січня . Стригти волосся сьогодні не варто, якщо не хочете, щоб нова форма викликала ряд дрібних неприємностей. Забарвлення і тонування волосся в натуральні відтінки не зашкодять, однак завивку або кератинове вирівнювання варто відкласти на іншу дату.

. Стригти волосся сьогодні не варто, якщо не хочете, щоб нова форма викликала ряд дрібних неприємностей. Забарвлення і тонування волосся в натуральні відтінки не зашкодять, однак завивку або кератинове вирівнювання варто відкласти на іншу дату. 25 січня . Стрижка в цей день може спровокувати випадання волосся і сильне посічення кінчиків, тому під час походу в салон поставте акцент на догляді. Наприклад, масаж голови прискорить приплив крові до коріння волосся і таким чином прискорить його зростання і поліпшить загальний стан.

. Стрижка в цей день може спровокувати випадання волосся і сильне посічення кінчиків, тому під час походу в салон поставте акцент на догляді. Наприклад, масаж голови прискорить приплив крові до коріння волосся і таким чином прискорить його зростання і поліпшить загальний стан. 26 січня . Волосся сьогодні краще чіпати мінімально. Будь-які зміни довжини можуть посіяти душевний неспокій і страх, а нова форма зачіски принесе незручності з укладанням. Від кардинальної зміни кольору також варто відмовитися, вважаючи за краще непомітне тонування.

. Волосся сьогодні краще чіпати мінімально. Будь-які зміни довжини можуть посіяти душевний неспокій і страх, а нова форма зачіски принесе незручності з укладанням. Від кардинальної зміни кольору також варто відмовитися, вважаючи за краще непомітне тонування. 27 січня . Якщо стригтися в цей день, то тільки у перевіреного досвідченого майстра. Сьогодні не можна довіряти своє волосся незнайомцям ні для стрижки, ні для забарвлення – вони можуть забрати у вас сили та енергію.

. Якщо стригтися в цей день, то тільки у перевіреного досвідченого майстра. Сьогодні не можна довіряти своє волосся незнайомцям ні для стрижки, ні для забарвлення – вони можуть забрати у вас сили та енергію. 28 січня . Під впливом знака зодіаку Льва волосся стає густішим і більш об'ємним. Тому місячний календар стрижок рекомендує всім записуватися в салон краси саме на 28 січня.

. Під впливом знака зодіаку Льва волосся стає густішим і більш об'ємним. Тому місячний календар стрижок рекомендує всім записуватися в салон краси саме на 28 січня. 29 січня . Якщо ви найближчим часом плануєте кардинальні зміни, стрижка допоможе здійснити задумане, в іншому випадку від походу в салон варто відмовитися. Подумайте над незначним висвітленням волосся, воно допоможе підвищити значущість серед оточення.

. Якщо ви найближчим часом плануєте кардинальні зміни, стрижка допоможе здійснити задумане, в іншому випадку від походу в салон варто відмовитися. Подумайте над незначним висвітленням волосся, воно допоможе підвищити значущість серед оточення. 30 січня . Фарбування, тонування або корекція кольору в цей день пройде відмінно. Результат від процедур з волоссям принесе вам радісні емоції, а сама стрижка надовго збереже свою форму.

. Фарбування, тонування або корекція кольору в цей день пройде відмінно. Результат від процедур з волоссям принесе вам радісні емоції, а сама стрижка надовго збереже свою форму. 31 січня. Якщо вам не терпиться зустрітися зі своїм перукарем, запишіться на оздоровчі процедури для пасом. Але ось міняти довжину або колір волосся в цей день не варто, остаточний результат, швидше за все, не виправдає ваших очікувань.

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