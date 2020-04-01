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Місячний календар стрижок на квітень 2020: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на квітень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього весняного місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на квітень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.
Коли можна стригти волосся у квітні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|КВІТЕНЬ 2020
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|ЧТ
|ПТ
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Місячний календар стрижок на квітень
1 квітня. Потіште волосся поживною маскою на олійній основі. Регулярне застосування цієї маски дасть змогу відновити пошкоджені кінчики, зробить волосся шовковистим та слухняним.
2 квітня. Чудовий день для виняткових експериментів.
3 квітня. Оновити косметичні засоби по догляду за волоссям? Чому б ні.
4 квітня. Якщо плануєте обрізати волосся, то краще робити це у першій половині дня. В такий спосіб ви зможете привернути везіння у власну оселю.
5 квітня. Сприятливий день для зміни іміджу. Експериментуючи – не забувайте, що масштабність зовнішніх змін не має залежати від вашого бажання комусь щось довести. Змінюйтеся лише у своє задоволення.
6 квітня. У цей день займіться краще своїм перукарським інструментарієм.
7 квітня. Не найкращий день для зміни іміджу. Результат перетворень, на жаль, контрастуватиме з вашими очікуванням.
8 квітня. У цей день саме час відвідати професійного майстра.
9 квітня. Якщо ваше волосся потребує інтенсивнішого догляду, то зробити живильну маску в домашніх умовах точно зайвим не буде.
10 квітня. Не вагайтеся, чи варто вам змінювати зачіску. Просто робіть! Будьте певні: оновлені ви точно сподобаєте людині, до якої небайдужі.
11 квітня. У цей день потурбуйтесь станом гребінців та щіток.
12 квітня. У цей день варто утриматись від будь-яких зовнішніх змін.
13 квітня. Не забувайте оновити засоби для захисту від термічного впливу (вирівнювачі, фени, плойки тощо).
14 квітня. Поживна маска у цей день буде значно ефективнішою, ніж обрізання волосся. Утримайтеся від таких кардинальних змін.
15 квітня. Щоб не псувати собі настрій, краще утримайтеся від бажання змінити зачіску.
16 квітня. У цей день не відмовляйте собі в задоволенні відвідати перукаря. Професійний догляд лише підсилить ваші домашні процедури.
17 квітня. Зроблена зачіска у цей день стане причиною щирого захвату друзів.
18 квітня. У цей день краще утримайтеся від будь-яких маніпуляцій над волоссям.
19 квітня. Вдалий день для оновлення косметичного арсеналу догляду за волоссям. Будьте певні: ви точно знайдете щось для себе.
20 квітня. В новий тиждень з новою зачіскою? Чому б не ризикнути?
21 квітня. Невдалий день для зменшення довжини волосся, що не скажеш про оновлення кольору.
22 квітня. Якщо давно планували зробити коротку зачіску, то припиніть вагатися, чи пасуватиме вона вам.
23 квітня. Надто ризиковано на початку робочого тижня змінювати зачіску або колір волосся, адже ліквідувати недоліки цих змін оперативно не завжди можна.
24 квітня. Якщо плануєте відростити довге волосся, то підрівнювання кінчиків варто відкласти на потім. Навіть незначна кількість втраченого волосся, може загальмувати ріст волосся. Якщо ж довге волосся не ваша ціль, то мерщій до перукарні.
25 квітня. Краще утриматись від будь-яких маніпуляцій над волоссям. Це стосується і нових засобів для догляду, якими ви плануєте скористатися.
26 квітня. Набридала сухість та ламкість волосся, тоді змінити звичний догляд необхідно. Шампуні та кондиціонери, які ви застосовуєте, можливо, не виконують потрібних функцій, адже волосся вже звикло до них. Оновіть звичний догляд.
27 квітня. Якщо плануєте обрізати волосся, то краще це зробити у першій половині дня. Так ви зможете привернути щастя в особистому житі.
28 квітня. Вдалий день для ревізії своїх косметичних засобів по догляду за волоссям.
29 квітня. Сприятливий день для будь-яких змін. Експериментуйте, але в міру.
30 квітня. Обрізати волосся варто лише в тому разі, якщо плануєте зменшити його ріст.
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