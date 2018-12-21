Мішель Обама вразила публіку сміливим образом

Колишня перша леді США Мішель Обама у модному вбранні викликала фурор.

Цього разу дружина колишнього американського президента Барака Обами стала гостею Сари Джесіки Паркер, з якою вони обговорили книжкову новинку (мемуари під назвою "Становлення", авторкою яких стала сама Мішель) і мило поговорили.

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З такої нагоди Мішель одягла дуже незвичний для неї наряд. На ній була яскраво-жовта сукня із запахом. У високому розрізі плаття усіма відтінками веселки мерехтіли високі блискучі чоботи-панчохи.

Примітно, що на Сарі теж була красива фіолетова сукня, суцільно усипана паєтками. Тому дві героїні одного вечора виглядали досить гармонійно. Особливо, з огляду на Різдво, що наближається і загальний святковий настрій.

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