Книга мемуарів Мішель Обами стала лідером попередніх замовлень у США

У список американських бестселерів Amazon ще до офіційного релізу потрапила книга мемуарів колишньої першої леді США Мішель Обами під назвою "Becoming".

Відомо, що дистриб'ютор книги Barnes&Noble перед виходом "Becoming" отримав найбільшу кількість попередніх замовлень на дорослу літературу з 2015 року, коли Харпер Лі випустила свій роман "Піди вартового постав".

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Мішель Обама – "Becoming"

Видавництво Penguin Random House уклало з Обамою договір на дві книги, за які автори отримають 60 мільйонів доларів. Другу книгу мемуарів напише сам екс-президент США Барак Обама, передбачається, що він сконцентрується на своєму досвіді перебування 44-м президентом країни.

Виручені гроші пара планує пустити на благодійність.

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