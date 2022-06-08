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Міносвіти змінить шкільну програму з літератури, історії та захисту Вітчизни
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Шкільна програма в Україні з наступного нового навчального року зазнає певних змін. Здебільшого нововведення стосуються таких предметів, як "Захист Вітчизни", "Світова література", "Історія України" та "Всесвітня історія". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
Відомо, що Міністерство освіти планує з 1 вересня 2022 року запустили навчальний процес в офлайн-режимі. Також у МОН до 15 червня внесуть зміни в навчальні програми з 4 предметів. Це аргументують тим, що у країні війна.
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Захист Вітчизни. У методиці викладання цього предмету планують посилити національно-патріотичне виховання. Ще додадуть окремий інформаційний блок з протимінної діяльності. Учні дізнаються про правила поведінки з мінами та вибухонебезпечними предметами.
Зарубіжна література. З програми цього предмету вилучать деякі твори та авторів, які оспівують росію та війну. Роман Льва Толстого "Війна та мир" – перший у черзі до утилізації.
Історія України, Всесвітня історія. Ці предмети також зазнають змін і їх будуть викладати по-новому. Вчителі повинні врахувати взаємовідносин між українською нацією та "руським міром". Навчальна програма базуватиметься на історичних фактах та документах.
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