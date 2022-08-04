Мінцифри забезпечить Wi-Fi в укриттях закладів освіти: як долучитися до ініціативи

Михайло Федоров, голова Мінцифри, повідомив, що зараз вони працюють над запуском ініціативі "Wi-Fі в укриттях закладів освіти". Читайте далі та дізнайтеся, як це втілюватимуть у реальність!

Мінцифри планує забезпечити укриття шкіл, профтехів, коледжів та університетів країни швидкісним інтернетом, щоб діти могли продовжити безпечно та безперервно вчитися.

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Перед початком навчального року Мінцифри та Міністерство освіти й науки разом з телеком-компаніями будуть безплатно надавати необхідну техніку для швидкісного інтернету для освітніх закладів. Наразі є 2500 роутерів та 1000 модемів.

Долучитися можна за ЦИМ посиланням, якщо ви представник закладу освіти. Долучитися можна за ЦИМ посиланням, якщо ви провайдер або соціально відповідальна компанія.

Такий крок важливий, адже під час повітряних тривог в укриттях учні та вчителі зможуть продовжити навчання. Нехай навчальний процес не зупиняється під час війни.

Незабаром відкриємо публічний дашборд, де в реальному часі можна буде відстежувати, скільки отримано заявок і звідки. Там кожен зможе перевірити якість інтернету в укриттях завдяки спідтестам", – коментує Михайло Федоров.

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