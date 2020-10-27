Мій чоловік, моя жінка 9, 10 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Мій чоловік, моя жінка" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 9 і 10 серія розповідають про складні стосунки у сім'ї. Дивіться онлайн 9 та 10 епізоди!

Український серіал "Мій чоловік, моя жінка" – це розповідь, у якій сплелися воєдино історії декількох людей. Вони не могли навіть припустити, що їхні дороги коли-небудь перетнуться.

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9 серія. маленька Вірочка зникла!

Віра вирішила з'ясувати, чи зраджує їй чоловік

Після слів Сергія, Віра вже не настільки впевнена у вірності Паші. Вона спробувала залізти в телефон Павла, але той поміняв пароль. Віра вирішила не влаштовувати скандал, а замість цього простежити за чоловіком і дізнатися, чи зустрічається він з кимось на стороні.

Дивитись онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка 9 серія від 26-10-2020

Діна почала втомлюватися від Паші. Вона знайшла більш заможного чоловіка – свого нового начальника. Паша ледь може дозволити собі утримання коханки, а Діна мріє про розкішне життя.

Віра разом з подругою простежують за Пашею до самого будинку Діни, але жінка не пускає його додому. Віра продовжує мучитися в невіданні, не розуміючи, зраджує їй чоловік. Повернувшись додому, вона виявляє, що дочка пропала... Куди зникла маленька Вірочка?

10 серія. Віра виходить заміж

Віру чекає розлучення і відразу ж весілля!

Паша вирішив подати на розлучення і переїхати до Діни. Правда, він не врахував, що коханка розраховує на те, що тепер він буде оплачувати оренду замість неї, а потім купить їй нову квартиру! Паша подав на розлучення і виставив Віру разом із дітьми на вулицю. У важкий момент Вірі на допомогу прийшов вірний Сергій. Він допоміг їй перевезти речі до Олега і запропонував переселитися до нього. Сергій любить Віру і готовий одружитися з нею прямо зараз, але чого хоче сама Віра?

Дивитись онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка 10 серія від 26-10-2020

Ліля запалала ревнощами, коли дізналася, що Сергій привіз Віру до себе додому. Вона помчала до Паші, щоб розповісти йому про зраду дружини. Попри те, що саме Павло був ініціатором розлучення, він вирішив помститися Вірі. Як саме він вирішив насолити дружині? І хто зробив Вірі пропозицію?

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