Мій чоловік, моя жінка 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Мій чоловік, моя жінка" розпочався на телеканалі СТБ. Нові 7 і 8 серія розповідають про складні стосунки у сім'ї. Дивіться онлайн 7 та 8 епізоди!

Український серіал "Мій чоловік, моя жінка" – це розповідь, у якій сплелися воєдино історії декількох людей. Вони не могли навіть припустити, що їхні дороги коли-небудь перетнуться.

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7 серія. Сергій рятує Каріну

Мама дівчини звернулася до поліцая за допомогою. Каріна за кордоном і в боргах, а її паспорт відібрали. Сергій – її єдина надія, адже Каріна боїться, що роботодавці вб'ють її за те, що за нею грошовий борг.

Сергію довелося рятувати Каріну

Дивитись онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка 7 серія від 22-10-2020

Як тільки Сергій приїхав, Каріна заговорила про спільне майбутнє. Вона сказала, що любить Сергія і хотіла б його повернути. Вона наче навмисне представляє колишнього своїм нареченим. Але чого хоче сам Сергій? І навіщо він кинувся рятувати жінку, яка залишила його в біді тоді, коли йому найбільше була потрібна була її підтримка?

8 серія. маленька Вірочка зникла

Після слів Сергія, Віра вже не настільки впевнена у вірності Паші. Вона спробувала залізти в телефон Павла, але той поміняв пароль. Віра вирішила не влаштовувати скандал, а замість цього простежити за чоловіком і дізнатися, чи зустрічається він з кимось на стороні.

Віра вирішила з'ясувати, чи зраджує їй чоловік

Дивитись онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка 8 серія від 22-10-2020

Діна почала втомлюватися від Паші. Вона знайшла більш заможного чоловіка – свого нового начальника. Паша ледь може дозволити собі утримання коханки, а Діна мріє про розкішне життя. Віра разом з подругою стежать за Пашею до самого будинку Діни, але жінка не пускає його додому. Віра продовжує мучитися в невіданні, не розуміючи, чи зраджує їй чоловік. Повернувшись додому, вона виявляє, що дочка пропала... Куди зникла маленька Вірочка?

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