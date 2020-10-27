Мій чоловік, моя жінка 11, 12 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ

Український серіал "Мій чоловік, моя жінка" розпочався на телеканалі СТБ. Фінальні 11 і 12 серія розповідають про складні стосунки у сім'ї. Дивіться онлайн 11 та 12 епізоди!

Український серіал "Мій чоловік, моя жінка" – це розповідь, у якій сплелися воєдино історії декількох людей. Вони не могли навіть припустити, що їхні дороги коли-небудь перетнуться.

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11 серія. Денис пропав з вини батька

Віра опинилася в небезпеці

Прийшовши додому, Віра виявила, що за її відсутності там хтось був. Нічого не пропало, але речі лежать не на своїх місцях. Олег за кордоном, тому Віра одразу подзвонила Сергію. Поліціянт знає про проблеми Олега, тому розуміє, чим це може загрожувати для самотньої жінки. Сергій пропонує Вірі переїхати до нього додому, а Олег наполягає, щоб Віра взяла доньку і переїхала до нього в Катар. Але Віра не може виїхати за кордон, адже вона не залишить сина з колишнім чоловіком.

Дивитись онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка 11 серія від 27-10-2020

Паша вліз в борги, щоб купити Діні шикарне весільне плаття. Коли Дениска випадково забруднив наряд, Паша розлютився і закрив хлопчика у ванній, хоча знає, що син панічно боїться темряви. Паша знову поїхав за грошима, а в цей час Денис пропав. Чи змогла Віра знайти сина за допомогою вірного Сергія?

12 серія. З ким залишиться Вірочка?

Остаточно вирішується доля маленької Вірочки!

Олегу довелося повернутися додому, тому що його квартиру пограбували. Хтось вломився в будинок і розкрив сейф. Олег розуміє, що у нього занадто багато недоброзичливців, тому він хоче забрати Віру і дітей з собою в Катар. Там вони будуть у безпеці. Віра не хоче їхати та й не може, адже колишній чоловік не дозволить вивезти старшого сина за кордон!

Дивитись онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка 12 серія від 27-10-2020

Олег ставить Вірі ультиматум: він поїде в Катар з дочкою, і тільки Вірі вирішувати, чи захоче вона до них приєднатися. Як би не намагався Олег, у нього не виходить завоювати серце жінки. Віра хоче бути з Сергієм, і їй не вистачає тільки одного – щоб він зробив рішучий крок і попросив її залишитися з ним... Чи поїде Віра в Катар і з ким залишаться діти?

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