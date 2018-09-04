Microsoft знову змінює дизайн Skype

Компанія Microsoft проводить чергове оновлення інтерфейсу Skype і прибирає з месенджера функцію Highlights, аналог "історій". Розробники визнали, що нові функції не користувалися популярністю.

"Наша нова модель навігації видаляє надлишкові і недовикористовувані функції, які створюють безлад, що значно полегшує пошук людей, з якими ви хочете поговорити. На мобільних пристроях ми переходимо до трьох кнопок внизу додатку – чати, дзвінки і контакти", – підкреслив директор по дизайну Skype і Outlook Пітер Скіллман.

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Також він зазначив, що Highlights виявилися зовсім незатребуваними і не подобалися більшості користувачам. Опубліковані Highlights користувачі можуть завантажити до 30 вересня 2018 року.

Мобільна версія Skype

Мобільна і ПК-версії Skype будуть позбавлені елементів, які захаращували призначений для користувача інтерфейс. У додатку на нижній панелі навігації залишаться тільки три вкладки: Chats (Чати), Calls (Дзвінки) і Contacts (Контакти). На комп'ютері чати, дзвінки, контакти і повідомлення перенесуть в верхній лівий кут вікна, буде повернута класична синя тема.

У новому оформленні акцент зроблений на головних функціях Skype: повідомленнях, голосових і відеодзвінках. Оновляться всі основні версії Skype – для Android, iOS, OS X, Linux і Windows.

Пк-версія Skype

"Для розробки цих проектів наша команда тісно співпрацювала з клієнтами Skype. Ми розглянули, як люди використовують програму Skype, провели велике тестування на глобальних ринках. Ми також створили сайт UserVoice, щоб ви могли голосувати за зміни функцій, які ви хочете отримати, щоб ми визначили пріоритети", – зазначив Пітер Скіллман.

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