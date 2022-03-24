"Ми вже перемагаємо": у мережі з'явився ролик про героїчну боротьбу українського народу

Дивіться ролик, присвячений місяцю героїчної оборони України з російською навалою. Генштаб ЗСУ показав, що змінилося за цей час!

Відео з'явилося на ютуб-каналі Паляниця.Інфо.

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Водночас міністр оборони Олексій Резніков також підбив підсумки першого місяця опору української армії та народу російському вторгненню. Він заявив, що цей період війни, яка почалася нападом РФ на Крим понад 8 років тому, увійде в історію як "місяць незламності". Про це Резніков написав у Фейсбуці.

"За місяць ми маємо багато символів незламності. Героїчний Маріуполь, нездоланний Харків, відважний Чернігів та багато інших міст та сіл показали, що російські окупанти не будуть панувати на нашій землі. У Сумах, Гостомелі, Волновасі, Охтирці, Макарові, Конотопі, Миколаєві, Броварах, Ізюмі та кілька разів у Чорнобаївці непроханих зайд навчили, у чому різниця між "на" і "в" Україні", – зазначив Резніков.

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