SEGA зробила ігровий ПК на колесах: його швидкість вражає

Технічний прогрес безупинно плодить найрізноманітніші і незвичайні пристрої – часом позбавлені будь-якої логіки та зроблені просто для того, щоб покрасуватися. Наприклад, SEGA створила ігровий комп'ютер на колесах, який може розганятися до 100 кілометрів на годину. Навіщо? А просто так!

Звичайно, йдеться не про споживчий пристрій, а просто про рекламну акцію. І, ясна річ, процес створення гаджета та його заїзд зняли на відео, яке виклали на ютубі.

Це цікаво: Найкращі комп'ютерні ігри 2021 року за версією авторитетного видання

Ігровий ПК у мініатюрному корпусі забезпечений колесами та мотором, за допомогою яких комп'ютер може ганяти з величезною швидкістю. У ролику його взагалі пустили показати всю свою міць на гоночному треку. На корпусі комп'ютера зображений надзвуковий їжак Сонік його, мабуть, і рекламують.

З усім тим, комп'ютер був зібраний не для того, щоб покрасуватися перед глядачами один раз у відеоролику і назавжди пропасти з радарів. SEGA подарує його випадковому японському геймеру, який підпишеться на Twitter компанії та зробить репост запису.

Нехай і в дивному формфакторі, ПК вийшов чудовим: пристрій оснащений Intel Core i9-12900K, Radeon RX 6900 XT, 2 ТБ Crucial M.2 та 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4-3200. Буде шкода, якщо така дорога конструкція не впишеться у поворот і потрапить в аварію.

Будемо відвертими, ми заздримо тому геймеру, який отримає цей комп'ютер. Він просто неймовірний і точно сподобається кожному, хто має бодай якусь дотичність до комп'ютерних ігор.

Читайте також: Uncharted: дивіться новий трейлер фільму з Томом Голландом